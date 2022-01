Los asesinatos por violencia machista caen por segundo año

El año 2021 registró el menor número de mujeres asesinadas por violencia de género en el Estado desde 2003, cuando se empezó a recopilar datos, según el informe presentado ayer por el Ministerio de Igualdad. En total, fueron 43 las víctimas mortales de esta lacra contabilizadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, aunque existen otros tres casos en investigación pendientes de confirmación.

De esta manera, 2021 se sitúa como el años con menor registro de fallecimientos por detrás de 2020, en el que se registraron 47 mujeres asesinadas. Sin embargo, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, recordó que estas estadísticas vienen de años en los que se han llegado a registrar más de 75 asesinatos por violencia de género en un año.

En cuanto a las posibles causas, Rosell no descartó que siga siendo consecuencia de la situación generada por la pandemia. Tal y como subrayó, "si el maltratador tiene a la víctima controlada 24 horas no necesita, conforme a su patrón machista, desarrollar una violencia más extrema" como el asesinato, por lo que, aunque 2021 no haya tenido un confinamiento como 2020, sí que el Estado ha seguido durante todo el año "en pandemia".

Pero, además, como "lectura más a largo plazo", Rosell destacó el "incremento de recursos" económicos, así como una mayor "sensibilización" sobre este tema y la labor de "un Gobierno feminista volcado en la erradicación" de esta lacra, como causas de esta reducción de asesinatos machistas.

"Frente a los mensajes de quienes se quejan del incremento presupuestario", la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género reivindicó que los recursos "funcionan y salvan vidas" y cuantas "más puertas de salida" a las víctimas se abran, "menor incidencia de la violencia extrema que son los asesinatos".

DENUNCIAS PREVIAS



Igualdad enfatizó que entre las mujeres víctimas mortales en 2021, en 9 de los 43 casos "había denuncia previa" y que en 5 de ellos había medidas judiciales vigentes. Además, Rosell destacó que 1 de cada 3 mujeres asesinadas tenía entre 31 y 40 años y que 26 de ellas eran nacidas en España.

En cuanto a los presuntos agresores, 19 de los 43 intentaron suicidarse y 13 de ellos lo consiguieron. Del mismo modo, indicó –"contra las ideas de corte xenófobo y racista" en esta materia–, que la gran mayoría (38) de los presuntos agresores habían nacido en territorio estatal y el resto en otros países.

Por otra parte, destaca la subida de las consultas a la atención telefónica a las víctimas de violencia machista, conocida como el número 016. En 2021 se produjeron más de 87.300 llamadas. Son unas 2.000 más que en 2020, el año que hasta ahora tenía el récord.

Este servicio contabilizó el año pasado 1.906 consultas por correo electrónico y 8.729 por WhatsApp. También crecieron en 2021 las usuarias de las pulseras electrónicas, que fueron 2.620. Por último, Rosell señaló que las mujeres víctimas atraviesan "una etapa muy dura" por el "negacionismo" de quienes contradicen este problema. –

CRECE LA VIOLENCIA VICARIA

SIETE MENORES ASESINADOS

Menores asesinados. En lo que respecta a los casos de asesinatos de menores, el año pasado se registraron 7 que, en todos ellos, fueron asesinados por sus padres biológicos. El Ministerio apunta, además, que en 5 de los 7 casos la relación con la madre era de excónyuge o expareja; mientras que en 2 era aún de cónyuge. Los datos provisionales apuntan a que en 4 casos había denuncia previa por violencia de género sobre el presunto agresor y que en 5 el progenitor se suicidó tras el crimen.

Huérfanos. Las estadísticas de Igualdad también destacan la situación de los 30 menores huérfanos por violencia de género que se han contabilizado en 2021, que suman 336 desde que se empezaron a contabilizar en 2013. Se trata de la segunda cifra menor desde ese año, por detrás de 2020 y 2017.