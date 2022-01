Vitoria mantiene vivo el recuerdo de Borja Lázaro

Ocho años después de la desaparición en Colombia de Borja Lázaro, decenas de vitorianos se han reunido este sábado en la plaza de los Celedones de Oro para mantener vivo su recuerdo y la investigación para dar con su paradero. Después de que el año pasado la concentración fuera suspendida a petición de la familia y como consecuencia de la pandemia, la capital alavesa ha reeditado un sentido homenaje al que han asistido diversos cargos institucionales, con el diputado general, Ramiro González, a la cabeza.

Borja Lázaro desapareció en la noche del 7 al 8 de enero de 2014 en la localidad de El Cabo de la Vela, en el departamento de La Guajira. El joven, de 34 años, había viajado a Colombia para realizar un reportaje fotográfico, y la última vez que se le vio estuvo tomando unas copas junto a un grupo de turistas. En su alojamiento estaban tanto su cámara de fotos como su pasaporte.

Ocho años después de la desaparición, y tras el fracaso en varias líneas de investigación por parte de la policía colombiana, su madre, Ana Herrero, pide que su caso no caiga en el olvido. "Difundir el caso en las redes sociales y los medios es una forma de que todo esto llegue allí, nosotros lo que queremos es que llegue a Colombia, que allí también sean sensibles", ha señalado Herrero, consciente de que "es un país difícil, hay muchos desaparecidos, un conflicto armado, mucha violencia, y La Guajira es también un terreno muy difícil, con contrabando de gasolina, de drogas, están la FARC, los paramilitares... Tienen muchos desaparecidos y un español para ellos cuenta poco", lamentaba.

En todo caso, Herrero no tira la toalla y espera a la llegada de un nuevo cónsul español a Bogotá para mantener su presión a través de la diplomacia. El anterior le aseguró que la investigación sigue activa, "pero no hay indicios nuevos", y "por eso hacemos estas concentraciones, para que no se olvide" una causa que su tierra natal sí mantiene viva. "En el País Vasco tenemos muchísimo apoyo, ojalá tuviésemos ese apoyo allí en Colombia", ha deseado la madre de Borja.

Ese apoyo se ha plasmado este sábado en un homenaje, bajo el lema Te esperamos, Borja-Zure zain gaude, en el que un amigo le ha dedicado una canción y otro ha leído un texto de recuerdo. Además, los organizadores han repartido unas tarjetas con el contenido del último correo electrónico que remitió a Vitoria el joven gasteiztarra: "He estado en La Guajira desconectado del todo, un mundo diferente aquello, apartado de todo, un desierto que acaba en el mar. Tengo que escribir de todo esto, pero lo tengo que hacer con alma. Solo puedo decir que es por esto por lo que quería viajar; es esto lo que buscaba", señalaba en ese correo.

La concentración se ha cerrado con la interpretación del Txoria txori de Mikel Laboa, y una vez concluida Ana Herrero ha agradecido también el calor de quienes no han podido asistir y "desde la distancia nos mandan todo su apoyo. Gracias a todos los que habéis estado con nosotros durante estos largos años", ha concluido.