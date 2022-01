Las 5 noticias del día que no te puedes perder

La Comisión de Salud Pública ha acordado este viernes recomendar cuarentena para todo un aula siempre que se den al menos 5 casos de covid o estén afectados al menos el 20 % de los alumnos, en un periodo igual o inferior a 7 días.

Según ha informado Sanidad al término de la Comisión que ha reunido esta mañana a técnicos del Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas, la recomendación también incluye que en caso de que sean 4 casos o menos del 20 %, se considerarían casos esporádicos y no se recomendaría cuarentena.



La Diputación Foral de Bizkaia ha decidido paralizar las competiciones del programa 'Eskola Kirola' desde el 10 de enero hasta el 28 del mismo mes, debido a "la situación epidemiológica actual".

En un comunicado, la institución foral ha explicado que, con esta determinación, atiende a la petición del Departamento de salud del Gobierno vasco, "y tras las reuniones mantenidas a lo largo de la mañana entre las tres diputaciones y los departamentos de Gobierno vasco afectados".

Debido a que el deporte escolar es "competencia exclusiva de las diputaciones forales", la Diputación vizcaina ha decidido "sumarse a la recomendación del departamento de salud".



Con Julen Guerrero como mano inocente, el sorteo de los octavos de final de la Copa, que se ha celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, no ha sido muy benévolo con el Athletic, aunque algunos prefieren las emociones fuertes desde el principio. Así los triunfos se saborean mejor. El mito rojiblanco, en el día de su 48 cumpleaños, ha sacado del bombo la bola con el nombre del Barcelona, que visitará San Mamés, previsiblemente el día 19, en una eliminatoria a partido único que promete ser de altos vuelos. En el vestuario bilbaino seguro que todavía duele la derrota en la última final del torneo del K.O. ante el equipo blaugrana, que no pasa por su mejor momento. El 0-4 que los catalanes endosaron a los leones en La Cartuja el pasado mes de abril, dos semanas después de que la Real Sociedad les birlara el trofeo, tiene que ser un acicate para los pupilos de Marcelino García Toral.



Colas para entrar en los parkin, colas para entrar en las tiendas y colas para pagar. Las rebajas de enero ya han comenzado y lo han hecho coincidiendo con un puente y llenando las calles de la capital vizcaina. Desde primeras horas los establecimientos se han inundado de clientes en busca de ese chollo o en muchos casos para devolver los regalos de Reyes. Estibaliz Martín, vecina de Galdakao ha aprovechado que hoy está de puente para acercarse a la villa y devolver un abrigo que le queda pequeño. "No imaginaba que me iba a encontrar con tanta gente. Además de devolver el abrigo he picado y me he comprado unos pantalones", ha dicho.



El equipo de la División de Honor del rugby, Gernika Rugby Taldea, ha despedido a un jugador internacional de su plantilla después de que se haya interpuesto contra él una denuncia por una agresión física a su pareja.

Según ha informado este viernes el propio club en un mensaje en sus redes sociales, la agresión machista denunciada se produjo en la noche del pasado 31 de diciembre. El Gernika Rugby Taldea ha explicado en su comunicación en las redes que el jugador fue despedido "inmediatamente", el día de Año Nuevo, 1 de enero, tras tener conocimiento de los hechos.