Sagardui pide evitar aglomeraciones ante las cabalgatas de Reyes

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha pedido evitar las aglomeraciones ante la próxima celebración de las cabalgatas de Reyes. Sagardui ha recordado que, en caso de acudir a estos eventos, se intente en la medida de lo posible mantener las distancias y llevar la mascarilla puesta.

La titular de Salud ha recordado, en una rueda de prensa celebrada en Bilbao, que son los ayuntamientos "quienes tienen que decidir seguir adelante, tanto con las cabalgatas como con el resto de actividades". Y en todo caso ha precisado que confía en que los consistorios "han tomado todas las medidas necesarias para garantizar y hacer cumplir las medidas" en caso de celebrarse.

Sagardui ha alertado de que "vamos a tener otras festividades que aumentarán la movilidad y la interacción social, por lo que todavía tenemos que mantenernos muy expectantes ante el número de positivos que se pueden crear en próximas fechas". Por ello no prevé un cambio de tendencia. "Me encantaría equivocarme pero los indicadores no hacen pensar en un cambio", ha comentado.