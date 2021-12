Los hosteleros plantean hoy jueves al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco su recurso contra las restricciones

Los hosteleros vascos van a presentar hoy mismo un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra las medidas pactadas con otras cinco comunidades por el Gobierno vasco que limitan aforos y horarios para su sector. Las tres asociaciones vascas han trabajado en la elaboración del recurso conjunto. El gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez, dijo ayer miércoles a este periódico que esta vía judicial "es independiente" del resultado que pueda salir de las reuniones con Gobierno vasco de cara a establecer compensaciones al sector.

El gerente de los Hosteleros de Bizkaia teme que la resolución judicial llegará una vez pasada Nochevieja y Año Nuevo, pero en todo caso "todavía quedan muchas fechas hasta el 28 de enero que, de darnos la razón el Tribunal, podemos aprovechar en nuestros negocios". Sánchez lamentó que la situación de la hostelería se vea agravada por el hecho de que estas restricciones acordadas por varias comunidades se adopten en unas fechas "con actividad muy importante para este sector".

Además se quejó de que se hayan anunciado a escasos días de Nochevieja con "un montón de eventos preparados y entradas vendidas, además de productos perecederos". El LABI dio luz verde el martes a las restricciones acordadas con otras comunidades que entraron ayer miércoles en vigor y que limitan los horarios y aforos en hostelería fundamentalmente.

Ante el "golpe" que suponen para el sector estas medidas los hosteleros vascos –y también los de La Rioja, por ejemplo– han decidido recurrir las limitaciones ante los tribunales para intentar frenar las restricciones y aprovechar lo que queda de Navidad. El responsable de los Hosteleros de Bizkaia aseguró que "hay datos comparativos de brotes en las hostelería con otros sectores" en los que van a sustentar su recurso. Además, advirtió de que para el ocio nocturno el cierre a la una de la madrugada constituye "un cierre indirecto" y "a efectos laborales no puede acudir a los ERTE de impedimento de la actividad".

En cuanto a la reducción de aforo y la prohibición de consumo de pie, en opinión de Sánchez son aspectos "básicos" porque hay "muchos establecimientos pequeños que, de este modo, difícilmente van a funcionar" ya que, además, en los últimos meses muchos ayuntamientos han ido eliminando las terrazas autorizadas de manera excepcional en la pandemia, con lo que "la situación es más dramática".

Esta decisión de acudir a los tribunales, sin embargo, no tiene nada que ver con la reunión celebrada ayer mismo con representantes del Ejecutivo vasco. Sánchez confirmó que ambas partes se han emplazado para un nuevo encuentro la próxima semana para intentar "concretar y cuantificar exactamente cuál es la ayuda que plantean".

"Números encima de la mesa"



El Gobierno vasco ha mostrado su disposición a ayudar económicamente al sector. Las asociaciones de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba opinan que "se tratará de llegar a un punto de encuentro" aunque, de momento "no nos satisface nada hasta que no veamos números encima de la mesa". Sánchez dijo que "el recurso sigue su camino", porque son "dos vías independientes". Por un lado, están las compensaciones económicas posibles y, por otro, la apelación judicial.

En este sentido, argumentó la activación de ambas líneas porque el sector, "a día de hoy, y por ahora, no tenemos nada concreto, salvo una conversación que, aparentemente, no apunta mal, pero evidentemente nosotros como asociaciones tenemos que seguir defendiendo los derechos del sector en tanto en cuanto no haya nada establecido", afirmó Sánchez.

"Si el día de mañana" –continuó– las cantidades que propone el Gobierno vasco "son correctas", eso será algo que no sabe si lo determinarán ellos o será el propio TSJPV quien considerará "si esas cuantías se atienen al daño ocasionado" por las medidas pactadas por varias autonomías y si las pérdidas están reparadas a través de la vía económica. "Pero desde luego, nosotros no vamos a parar mientras no haya nada concretado".

Sánchez estimó que "no hay que ser demasiado espabilado para ver que la afección es clara y concreta, aunque poner cifras es más laborioso". El gerente confirmó que, por parte del Ejecutivo vasco "hay, en ese sentido, un compromiso a compensar estas pérdidas para el sector".

