Aburto: "Estamos aquí para adoptar medidas"

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se mostró ayer miércoles de acuerdo con la decisión del LABI de limitar al 50% el aforo en estadios de fútbol con capacidad superior a 5.000 espectadores –que afectaría a San Mamés– aunque sea una medida "muy impopular". "Yo digo públicamente que estoy de acuerdo con ella. Aunque sea muy impopular. No estamos aquí para hacer lo que la gente quiere, sino para adoptar medidas, tomar decisiones que favorezcan a la gente", aseguró.

El primer edil admitió que, "a veces", las restricciones que se establecen "no van a ser entendidas", pero está "plenamente convencido de que, en el fuero interno, la gente está pidiendo" que los representantes institucionales "actúen con coherencia y no entiende que unas cosas sean posible y otras no", apuntó. Se refería de esta forma a su decisión de suspender el desfile del Olentzero y Mari Domingi o la Cabalgata de los Reyes Magos y a que, sin embargo, se pudiera ir a San Mamés sin restricción de espectadores o hubiera cotillones de fin de año.

"Lo que no entendían hasta ahora es que el alcalde de Bilbao suspenda Santo Tomás o la Cabalgata, y que en Nochevieja pudiera haber no sé cuántos cotillones. La gente no lo entendía. La coherencia debe ser fundamento en nuestra forma de actuar", insistió. Aburto subrayó que adoptó esa decisión "porque creía que era la que había que tomar para salvaguardar la salud de los bilbainos y evitar que este virus se propagara más".

El alcalde comprende que la gente haya pensado que "no hay Olentzero y no hay cabalgata, pero hay cuarentaytantas mil personas en San Mamés. Es una de las incoherencias que tenemos como sociedad. Es deconcertante para la ciudadanía. Por eso me gustaría que las decisiones que se tomen sean coherentes y que generemos confianza en la ciudadanía", zanjó el alcalde.