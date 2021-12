Osakidetza no rastreará a los positivos que no sean de grupos vulnerables

Osakidetza dejará de rastrear a los nuevos casos positivos de covid que no pertenezcan a grupos vulnerables. Es una de las medidas incluidas en el nuevo protocolo que pasa a activar el Departamento de Salud, según ha anunciado la consejera Gotozone Sagardui.

De este modo, aquellos que se contagien de coronavirus y presenten síntomas leves y no pertenezcan a grupos vulnerables, como ancianos, personas con enfermedades respiratorias, inmunodeprimidos, embarazadas o no vacunados, no serán sometidos a una labor de rastreo. Deberán aislarse y tomar fármacos para paliar los síntomas como paracetamol.

"La gran mayoría de positivos presentan cuadros leves, son situaciones que requieren algún antitérmico como paracetamol. Osakidetza no hará seguimiento proactivo a estas personas. Es una medida para dejar los canales abiertos con mayor agilidad. La vigilancia y rastreo se centrarán en las personas personas vulnerables si los síntomas empeoran o hay dificultad respiratoria, es entonces cuando deberán ponerse en contacto con el centro de salud", ha precisado Sagardui. El objetivo es priorizar a los colectivos que puedan presentar cuadros más graves y acabar hospitalizados.

En cualquier caso, la titular de Salud ha garantizado que se seguirá atendiendo a la población en su conjunto, pero con el nuevo protocolo de rastreo se trata, ha insistido, de "priorizar a aquellos casos más graves".

En caso de tener síntomas, Sagardui ha explicado que lo primero es aislarse, rellenar el formulario para una prueba o llamar al centro de salud y preparar un listado de contactos. Si se confirma el positivo, hay que aislarse 10 días desde el inicio de los síntomas o desde el positivo y avisar a los contactos estrechos para que se inscriban en la web.

Los contactos cercanos que den negativo o hayan pasado el covid recientemente no deberán realizar cuarentena, pero sí aquellos que no estén completamente vacunados. Estos últimos deberán hacerse una doble PCR.

Nuevo formulario



Se habilitará un nuevo formulario para que aquellas personas que tengan sintomatología compatible con covid-19 puedan recibir una cita para prueba diagnóstica a través de la web euskadi.eus. Se podrá llamar al centro de salud, pero se trata de una medida más para aliviar los canales telefónicos y agilizar la respuesta.

Con el fin de obtener resultados en menos tiempo, se procederá a realizar más pruebas de antígeno. Esto busca agilizar la toma de muestra y la obtención de resultados restando presión a los laboratorios.

Habrá además puntos intermedios para la toma de muestras diagnósticas. Sería algo parecido a los puntos de vacunación, creando espacios que permitan incrementar la capacidad en la toma de muestras.

Por último, se reforzará el 'call centre' para poder derivar consultas relacionadas con covid a este ámbito y se habilitará en la web un apartado para gestionar las bajas laborales para los casos positivos.