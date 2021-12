Incertidumbre en la hostelería por las medidas que pueda adoptar el LABI

Esta tarde, sobre las 16.30 hora, el LABI analizará la situación sanitaria en Euskadi y con toda probabilidad aprobará más restricciones además de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores que se aprobó tras la Conferencia de Presidentes del pasado día 22. En esa reunión convocada por Pedro Sánchez, el lehendakari, Iñigo Urkullu, solicitó medidas como el cierre de los bares a las 21.00 horas en Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, Reyes y víspera de Reyes, y limitar a 10 personas las reuniones y el uso de la mascarilla en exteriores.

Entre las medidas posibles a aplicar, preocupa, por la cercanía del evento, las celebraciones de Nochevieja, Año Nuevo y Reyes. La incertidumbre reina entre los bares, restaurantes y demás locales de ocio por la petición que ya estuvo encima de la mesa en la que se solicitaba que establecimientos comerciales, así como todos los locales y servicios de hostelería y restauración deberían cerrar a las 21.00 horas los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1, 5 y 6 de enero. Los restaurantes durante los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero podrían servir cenas hasta las 23.30 horas, debiendo quedar desalojados los comedores para esa hora.

En hostelería y locales de ocio nocturno solicitaba prohibir, hasta el 31 de enero, el consumo de pie así como limitar las agrupaciones de clientes por mesa o grupo de mesas, tanto en interiores como en terrazas, a un máximo de 10 personas. Con todas estas medidas ya sobre la mesa y con la incidencia de ómicron disparada, se prevé que esta tarde el LABI aplique nuevas restricciones que afectarán previsiblemente en mayor medida a la hostelería. Bares, restaurantes, hoteles y salas de fiesta viven con incertidumbre la aplicación de posibles nuevas medidas.

"Es un marrón que estén esperando hasta tres días antes de Nochevieja porque las cosas hay que prepararlas ya", denunciaba Javi Iturregui, gerente del bar Indian de Sopela. "No podemos hacer publicidad para vender el último golpecito de entradas y sobre todo hay muchísima gente esperando a trabajar ese día como son DJs, servicio de limpieza, camareros... que se van a llevar un dinero extra ese día y están a la expectativa", explicaba el gerente del Indian.

Bajo el punto de vista de Iturregui, con medidas o sin ellas, la Nochevieja se celebrará entre los más jóvenes. "Si cierran completamente, los únicos que van a ganar van a ser los supermercados porque la gente va a seguir saliendo. La gente ya tiene preparada la Nochevieja, tiene comprada la ropa y se han hecho sus planes y va a salir igual ya sea en lonjas, pisos o en la misma calle, lo que es peor que en un bar", alertaba.

Una nochebuena 'floja'



"Desde la última vez que cerraron la gente tenía ganas de bar, la gente se ha portado muy bien, ha salido mucho, hemos facturado bien pero estas últimas semanas hemos notado que la gente tiene mucho más miedo con todas las noticias que se han publicado y hemos notado cancelaciones varias. Esta Nochebuena ha sido floja y el último fin de semana también", contaba.





Bares como el Indians de Sopela, y hoteles como el Barceló Nervión de Bilbao tienen prevista la celebración del cotillón de Nochevieja y ahora están a la espera de conocer las medidas que adopte el LABI después de la reunión de esta tarde.

Los hoteles serían otros de los afectados en el caso de que esta tarde se tome la decisión del cierre del ocio nocturno en Nochevieja. Hay quienes han decidido cancelar los cotillones pero también hay quien los mantiene a la espera de las nuevas medidas. Juan Sánchez Zabala, director del Hotel Barceló Nervión de Bilbao, explicaba ayer lunes, con la incertidumbre lógica por conocer las medidas del LABI, que "por el momento" los cotillones de su hotel seguían en marcha. "Hasta que nos digan lo contrario, seguimos trabajando con las restricciones que hay actualmente", decía. De momento "tenemos todas las reservas prepagadas y hemos vuelto a reconfirmar hoy mismo [por ayer] con cada una de las mesas. La gente tiene muchas ganas y está también a la espera", añadía.

Todos aquellos que reservaron el cotillón en el Hotel Barceló Bilbao Nervión, lo hicieron con la idea de bailar hasta las cinco de la mañana dando la bienvenida al 2022. A la espera de conocer cómo tendrán que recibir al nuevo año, Juan Sánchez asegura que desde la dirección han valorado la opción de que el LABI decida que los cotillones no se celebren. En ese caso, ellos no dejarán "a la gente colgada". "Tenemos las dos opciones: la de que no permitan hacer cotillón y la de que todo siga como ahora, si finalmente no se permite daremos la opción a los clientes de solo hacer la cena", apuntaba.

"Sería una pena que cancelasen a tres días de la fecha porque esto es algo que ha pasado recurrentemente durante la pandemia, que han publicado las restricciones con muy poca antelación y no nos ha dado tiempo a tener margen de maniobra para poder minimizar las pérdidas", destacaba. Sin embargo, Juan Sánchez mantenía ayer lunes las esperanzas y apuntaba que "de momento seguimos con el cotillón activo hasta las cinco de la mañana con el plan inicial que esperemos se pueda hacer".

posibles Medidas

Horarios

hasta las 21.00 horas. Todos los establecimientos comerciales, así como todos los establecimientos y servicios de hostelería y restauración deberían cerrar a las 21.00 horas el 31 de diciembre de 2021, así como 1, 5 y 6 de enero de 2022. Los restaurantes durante el 31 de diciembre de 2021 y 5 de enero de 2022 podrían servir cenas hasta las 23.30 horas.

Aforos

un 60%. Sobre la mesa hay una limitación de aforos del 60% en todo tipo de establecimientos y recintos interiores. En concreto, se propuso un máximo de personas susceptible de reunión en recintos para cualquier tipo de evento social, cultural o deportivo de 600 personas en interiores y de 800 en exteriores.

Reuniones

de 10 personas. En hostelería y locales de ocio nocturno, Euskadi solicitaba prohibir, hasta el 31 de enero, el consumo de pie, así como limitar las agrupaciones de clientes por mesa o grupo de mesas, tanto en interiores como en terrazas, a un máximo de 10 personas.

