Los vascos gastan en Navidad 505 euros de media, un 6% más que el año anterior

¿Se imaginan qué pasaría si nos pesásemos antes y después de las comidas de Navidad? Sí, mejor no imaginar. Pues eso mismo es lo que hace la familia real británica, ponerse sobre una báscula antes de sentarse a la mesa, y al terminar, volver a subirse para ver cuántos kilos han engordado. Es una tradición que se remonta a 1900 y en la que los comensales se pesan antes y después de las comidas. El objetivo está muy lejos de burlarse de los kilos, lo que se pretende es saber si los invitados han disfrutado de la comida o la cena en cuestión.

En el caso de los vascos, más que una báscula para conocer cuánto se ha engordado tras esta pasada Nochebuena o la inminente Nochevieja, la diferencia de peso que muchos quisieran saber antes y después de las festividades navideñas es la de su cartera. Y es que, según el último estudio del observatorio Cetelem, el gasto previsto por los consumidores de Euskadi para las compras de Navidad es de 505 euros, lo que supone una subida de un 6% respecto a las intenciones de gasto manifestadas en el año anterior. Sin embargo, se trata de una cifra que todavía está por debajo de niveles precovid, ya que representa un descenso de un 4% respecto al gasto navideño de 2019.

Según el estudio realizado, un 28% de los consumidores vascos gastará más que el pasado año, un 54% señala que este año el gasto en Navidad será similar, mientras que un 19% que considera que gastará menos.

Carmen Arrastia y José Gago responden con un "buff" cuando se les pregunta por lo que gastarán. "¿Nuestro gasto medio en Navidad? Buff, ni idea. Tenemos dos nietos entonces los juguetes son para ellos, luego hacemos para la familia más regalitos. Ahora desde que hay niños casi todo el gasto va dirigido a ellos", cuentan con una sonrisa en los labios.

Sin embargo, además de regalos, confiesan que gran parte del presupuesto se va en la comida aunque apuntan que van a ser más contenidos. "Nochebuena y Nochevieja lo hacemos en nuestra casa entonces sí que nos gastantos bastante, pero este año vamos a intentar bajar el pistón, sobre todo porque ahora ya no nos juntamos tantos por el tema del coronavirus".

En casa de Patricia Estellada tampoco son muchos, ha disminuido el número de personas que se reúnen por Navidad a consecuencia de la pandemia, sin embargo, confiesa que ella sigue cocinando como para un regimiento.

"Siempre nos juntábamos los de Santander y los de Bilbao, pero desde el covid solamente convivientes. Pero bueno, hago comida como si estuviesemos quinientos y la burra, y luego vas con tuppers, metiéndoselos por los ojos a la gente", cuenta divertida.

Respecto al gasto en estas fechas, apunta que su cartera ve dasaparecer más dinero que la media indicada por Cetelem. "Gasto mucho en comida, en regalos, somos un poco gastadores en Navidad. En juguetes ya pocos, pero a veces los regalos de los mayores cuestan más". Además, Estellada amplía su gasto en Navidad también en girnaldas y adornos. "En decoración gasto mucho también, tengo para montar veinte árboles, siempre me juro que no voy a comprar ni un adorno y al final vas comprando..."

Itziar y Gema también aseguran gastar más de 505 euros en navidades. "Entre regalos, comida y bebida, algo más de 505 euros gastaremos. Te pones a comprar y no calculas, más de 500 va a salir este año con la subida de precios que ha habido además".

Caprichos asequibles



También hay quien no repara en gastos en estas fechas, "hasta cierto punto". Es el caso de Arantza Urzelai y Juan Ángel Lafuente quienes explican que "si hay algún capricho especial y es asequible pues sí, gastamos lo que haga falta pero hasta cierto punto. Si es una pasada el precio, no, porque locos no estamos". "Normalmente todos los años pregunto a ver qué van a querer para cenar, el que dice angulas, pues le contesto, a pescarlas", bromea Urzelai.

En su caso reconoce que el presupuesto es mayor a 500 euros, ya que el "jamón ibérico de cebo que nos ha costado 300 euros, está pidiendo ya un poco traumatólogo. Gastaremos más, no ponemos un precio". Explican que "ahora como tenemos nietos se va casi todo en juguetes y comida, en decoración no porque ya tenemos de antes, vamos usando lo que tenemos a no ser que se rompa algo o a veces sustituimos o incluimos alguna cosilla nueva, pero no es algo habitual".

"Para los niños, caprichos y para los adultos, caprichos pero en forma de comida, morroneo", señalan. Pero hay una cosa que según destacan "no puede faltar: las croquetas de la amana, para eso no hace falta mucho dinero, solo mucho cariño", destacan con un guiño de complicidad.

También hay quien asegura que no superará los 505 euros de media. "Creo que no llegaré a ese dinero, aunque siempre se hace algo de extra en estas fechas, sobre todo con la familia", indica Juanjo García. "En comida siempre hay algo de pescado y algo de cordero, pero tampoco se tira la casa por la ventana; sí que compramos turrones, dulces, pero al final lo importante es la reunión, que en nuestro caso no será de más de seis personas", señala.

En lo que a las compras respecta, según el estudio, moda, calzado, juguetes, libros y perfumes son los regalos que más ciudadanos recibirán en estas fiestas.

las compras

Presupuesto

más de 500 euros. El gasto previsto por los consumidores del País Vasco para las compras de Navidad es de 505 euros, con una subida de un 6% respecto a las intenciones de gasto manifestadas el año anterior. No obstante, todavía está por debajo de niveles precovid, ya que representa un descenso de un 4% respecto al gasto navideño de 2019.

28% más

Con un aumento de gasto. Un 28% de los consumidores vascos gastará más que el pasado año, un 54% señala que este año el gasto en Navidad será similar, mientras que un 19% que considera que gastará menos.

Regalos

Lo más vendido. La tendencia de compra de productos clásicos se consolida, como regalar moda (63% frente al 54% de 2020), libros (59% frente al 46% 2020) y calzado (56% vs 38%). Los perfumes y los juguetes se encuentran también entre los regalos más realizados.

Coronavirus

el impacto. De entre los que aseguran que su gasto en Navidad disminuirá, el 73% afirma que es por el impacto que la pandemia ha tenido en su economía. Este porcentaje se ve reducido 21 puntos respecto al año pasado, en que ya teníamos el virus.

"Antes nos juntábamos familia de Bilbao y Santander, pero ahora solamente convivientes" Patricia Estellada Bilbao

"Tenemos que bajar el pistón del gasto en Navidad sobre todo porque somos menos" Carmen Arrastia y josé gago Bilbao

"Te pones a comprar y no calculas, este año con la subida de precio vamos a gastar más" Itziar y gema Bilbao