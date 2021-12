Estas son las excepciones para el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha querido suavizar la medida que aprobará este jueves el Consejo de Ministros de volver a fijar el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, y para ello, ha anunciado que se establecerán excepciones concretas para la práctica del deporte o para cuando una persona está sola en el campo o en la playa.

"Vamos a incorporar unas salvedades cuando estemos haciendo deporte y también cuando estemos en espacios naturales, ya sea el monte, ya sea la playa y evidentemente cuando estemos solos o estemos con nuestra unidad familiar o con alguien que no sea de nuestra unidad familiar pero con una distancia de 1,5 metros", ha aclarado el jefe del Ejecutivo en la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado este miércoles para abordar la situación del Covid-19.

En cualquier caso, Sánchez ha precisado que la vuelta a la obligatoriedad del uso de la mascarilla en exteriores se producirá el día 24 de diciembre, cuando se publicará este decreto aprobado por el Consejo de Ministros en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Cabe recordar que estas excepciones ya aparecían recogidas en el BOE del 25 de junio de 2021 sobre el obligatorio de las mascarillas:

"Se mantiene, no obstante, la obligatoriedad del uso de la mascarilla al aire libre, cuando se produzcan aglomeraciones y no se pueda mantener una distancia mínima de 1,5 metros de distancia entre personas, salvo grupos de convivientes. También sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla en los medios de transporte público, especificándose que esto incluye andenes y estaciones de viajeros y teleféricos (...) Se regula, además, el uso de mascarilla en los eventos multitudinarios al aire libre, de modo que será obligatoria cuando los asistentes estén de pie o si están sentados, cuando no se pueda mantener 1,5 metros de distancia entre personas, salvo grupos de convivientes".