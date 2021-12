166.000 vascos de 55 a 59 años pueden pedir cita para la tercera dosis de la vacuna

La generación del baby boom ya se prepara para recibir su tercer pinchazo. Casi 166.000 vascos entre 55 y 59 años podrán pedir desde esta tarde en la web de Osakidetza cita para recibir la dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19. En la mayoría de estos casos, ya han transcurrido seis meses desde que esta franja de edad se inoculó la segunda dosis porque mayoritariamente se inyectaron el segundo pinchazo entre mayo y junio.

Dado que más del 80% de los mayores de 60 tienen ya inoculada su tercera inyección del antídoto, la consejera Sagardui ha iniciado otra cuenta atrás en el calendario para continuar con el tramo más numeroso, el de los cincuentones. Además, señaló que su departamento trabaja en la organización de la inoculación de las dosis de refuerzo para los inmunizados con AstraZeneca.

En su comparecencia en el Parlamento Vasco, la consejera destacó la buena marcha de la vacunación en Euskadi y, ante la mala evolución de la pandemia, consideró que "la única buena noticia del día es que se desarrolla según lo planificado". "No hay excusa para no vacunarse y para no seguir las recomendaciones", subrayó.

vacunación infantil

Destaca sobre todo la buena marcha de la inmunización de los más txikis. Por ello, Osakidetza también empezará a llamar a los niños de ocho años, toda vez que esta franja avanza a velocidad de crucero y un total de 15.269 menores vascos de nueve, diez y once años han recibido al menos una dosis de la vacuna, el 25% del total de las recibidas. Y eso que han pasado pocos días ya que la campaña arrancó el miércoles 15. En concreto se trata de 13.625 primeras dosis y 1.644 dosis únicas. De esta manera, han recibido la primera dosis de la vacuna pediátrica el 10,5% de los menores de 5 a 11 años censados en Euskadi –en torno a 145.000 pequeños–y el 1,1% presenta además la inmunización completa.

En función del último boletín de vacunación, 1.825.892 vascos han recibido al menos una dosis de la vacuna, el 92,3% de la población diana mayor de 12 años, y 1.804.482 han completado la pauta de vacunación (91%).

Euskadi ha inyectado la práctica totalidad de las vacunas recibidas, más de cuatro millones, y tiene a nueve de cada diez ciudadanos mayores de cuarenta años, con la pauta de vacunación completada.

En concreto, las mayores tasas corresponden a los sectores de población más vulnerable. Están inmunizados el 95% de los mayores de 100 años y el 94% de los noneganarios. Pero el mayor porcentaje corresponde a los octogenarios, con un 97,2%, seguidos de las personas de 79 a 79 años.

Vacunación

Con la tercera más de 600.000 ciudadanos

609.687 vascos ha recibido ya la tercera dosis, el 33,8% de la población diana adulta. Son 51.068 más que el pasado jueves.

Pauta Completa en el 90% de los mayores de 40 años

Euskadi ha inyectado el 99% de las 4.031.320 vacunas que ha recibido. Más del 90% de las personas de más de 40 años tienen la pauta completa.

DE 9 A 11 AÑOS

15.269

Euskadi ha recibido hasta ahora 60.000 vacunas pediátricas y ha inoculado 13.625 primeras dosis y 1.644 dosis únicas.

Con dos dosis

Por tramos de edad

Entre 16 y 19 años91,7%

Entre 20 y 29 años81,1%

Entre 30 y 39 años84%

Entre 40 y 49 años91,4%

Entre 50 y 59 años94%