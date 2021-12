La Ertzaintza aconseja tomar precauciones para evitar robos en Navidad

La Ertzaintza ha animado a los ciudadanos a adoptar una serie de "actuaciones básicas" para evitar la comisión de robos en viviendas durante las fechas navideñas y, además, ha instado a la colaboración ciudadana para prevenir este tipo de delitos.



En materia de prevención, aconseja desconfiar de personas que acuden a las comunidades de vecinos y que, "con excusas raras", tratan de obtener información acerca de las viviendas o vecinos. En este caso, es conveniente avisar a la Ertzaintza a través del teléfono de SOS-Deiak 112 y comunicar cualquier duda o sospecha.



Si se detectan marcadores de plástico, un hilo de pegamento, señales u otros indicios colocados en las puertas de acceso a las viviendas, también hay que dar aviso a la Ertzaintza o a la Policía Local "sin tocar nada". Según explican desde la Policía vasca, este tipo de acciones suelen ser utilizadas por los grupos de ladrones organizados para detectar qué casas se encuentran vacías y en qué momento. Los marcadores se suelen colocar en zonas "donde habitualmente no miramos", generalmente en la parte inferior de las puertas.



Por otro lado, es conveniente asegurarse de cerrar siempre con llave la cerradura de acceso al domicilio, aunque la ausencia sea solo durante unos minutos e incluso cuando se está dentro y sobre todo por la noche.



Además, se debe tratar, en todo momento, de dar apariencia de ser una vivienda habitada, evitando acumular correspondencia o propaganda en los buzones. Para ello, se puede pedir a alguien de confianza que vacíe regularmente el buzón de correo o que visite el domicilio en caso de estancias largas fuera de la casa y dejarle los datos para poder ser localizados en caso de emergencia.



Asimismo, advierte de que no se deben publicar en redes sociales planes de viaje, vacaciones o similares con los que "se aporte información gratuita a potenciales criminales".



La Ertzaintza también anima a "aprovechar la tecnología", con la instalación de cámaras de videovigilancia o sensores de apertura en puertas y ventanas. "Se puede utilizar un temporizador de corriente eléctrica con conexión a aparatos eléctricos, como una radio o la televisión, para dar la sensación de que la casa está ocupada", aconseja.





Instalar sistemas de seguridad comoo escudos de seguridad que eviten las fracturas es otra de sus recomendaciones. Según explica, "existen mirillas con sistema de captura de imágenes y porteros automáticos con sistema de videograbación".Otra de las precauciones que es preciso adoptar esademás de contestar siempre al portero automático cuando se está en casa porque "puede ser el paso previo al robo", dado que "muchos ladrones verifican la presencia de personas realizando llamadas reiteradas mientras sus cómplices escuchan por la puerta si hay movimiento en la vivienda".En caso de poseer elementos de valor, es preciso, a ser posible que incluya fotografías y números de serie, de todos ellos y asegurarlos dentro de una caja fuerte.Por otro lado, cuando se trata de chalets y viviendas bajas, es conveniente adoptar otras medidas como colocary no dejar entre las barras una separación mayor a 12 cm.También advierte de que los balcones, aleros, salientes de muros o tuberías "pueden ser trepados con relativa facilidad por los delincuentes", por lo que se debe prestar más atención a las ventanas o terrazas próximas a estos puntos.Instalar dispositivos electrónicos de autoprotección y captura de imágenes en todo tipo de condiciones, incluso en total oscuridad, en la vivienda y prestar atención a la puerta de la azotea y a la del garaje son otras de las recomendaciones. En este sentido, si la casa comunica directamente con el aparcamiento, hay que esperar a que se cierren las puertas en caso de que estén automatizadas.En caso de que se sufra un robo, la Ertzaintza apela a "no tocar nada ni ordenar la vivienda, y llamar de inmediato" a la policía. Una vez que los agentes hayan realizado pertinente inspección de la vivienda, se debe realizar una lista con los daños sufridos y de los objetos sustraídos, "interesando especialmentepara poder crearlos como sustraídos a la hora de interposición de la denuncia".Si se encuentra a los ladrones dentro de casa, hay que evitar la confrontación y, si es posible, tomar imágenes para facilitar su identificación posterior y determinar la forma de huida y dirección tomada por los autores. "", explican sus responsables.Por otro lado, la Ertzaintza solicita la colaboración de la ciudadanía, avisando al teléfono 112, ante la presencia de vehículos o personas sospechosas que puedan estar controlando los movimientos de los vecinos en pisos o casas."Sería importante, en la medida de lo posible, que los ciudadanos indiquen a la policía las características físicas de estas personas y, si se desplazan en algún vehículo, anoten la matrícula, marca y modelo del mismo y lo comuniquen cuando llamen al 112 o a la Ertzaintza", destacan.La ciudadanía también puede enviar la información de que disponga utilizando la APP de la Ertzaintza, que permite la comunicación con la institución policial mediante llamada telefónica, SMS, correo electrónico o WhatsApp."Es muy importante que los ciudadanos no duden en llamar, ya que", concluyen desde la Ertzaintza.