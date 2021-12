Urkullu pide limitar las celebraciones de Navidad tras el récord de positivos

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha anunciado que el Gobierno vasco va a presentar esta Navidad un documento con recomendaciones porque la situación de la pandemia "sigue siendo preocupante", y ha recordado que como su Ejecutivo no tiene "cobertura legal" para adoptar medidas como la limitación del número de personas que se pueden reunir en Navidad, va a dar una recomendación para que las celebraciones familiares "se reduzcan y limiten, se hagan con un número acotado de personas y sin variar su composición".

Euskadi ha registrado en la última jornada 2.508 nuevos contagios de covid-19 y en los hospitales vascos hay 306 personas ingresadas en planta y 99 personas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de Osakidetza, que ha pasado al escenario tres de los cinco previstos en su plan de contingencia para las UCI.

En el pleno de control al Gobierno que está celebrando la Cámara vasca, la parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU Miren Gorrotxategi, ha preguntado al Lehendakari sobre la situación sanitaria actual, ya que ha recordado que "cuando sube la incidencia, aumentan los ingresos hospitalarios, aunque en menor medida gracias a la vacunación".

"No tener el sistema sanitario debidamente preparado, ante lo que ya no es una eventualidad, no es de recibo, como tampoco lo es tachar de irreal la propuesta que hicimos para recontratar a los 4.000 sanitarios de refuerzo de los que se había decidido prescindir porque la pandemia remitía", ha defendido la parlamentaria.Por ello, ha reclamado al lehendakari que "refuerce la sanidad pública, no delegue toda la responsabilidad en la ciudadanía y que asuma la suya como Gobierno Vasco".

Urkullu ha contestado a Gorrotxategi que la situación de la pandemia "está pillando con el pie cambiado a todo el mundo" y ha recordado que como ya ha dicho en anteriores ocasiones, habría que adoptar nuevas medidas pero ha señalado que el Gobierno vasco no tiene "competencia directa para adoptar estas decisiones".

Por ello, ha pedido al Gobierno español y a Europa que adopten "decisiones" y ha puesto como ejemplo que es partidario de utilizar la mascarilla siempre, también en exteriores", pero ha recordado que para determinar esta medida, el Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene que cambiar un real decreto. "Lo hemos pedido más de una vez y también lo está pidiendo la OMS", ha señalado.

RECOMENDACIONES PARA NAVIDAD



El lehendakari ha anunciado que el Gobierno vasco va a presentar esta Navidad un documento con recomendaciones y va a "seguir planteando medidas porque la situación sigue siendo preocupante". "Tenemos que tener en cuenta los límites legales que tenemos para adoptar medidas", ha reconocido.

Como ejemplo, ha recordado que su Gobierno no tiene "cobertura legal" para limitar el número de personas que se pueden reunir en Navidad y ha avanzado que se va a dar una recomendación en este sentido.

El lehendakari ha reiterado el llamamiento a la ciudadanía a evitar situaciones de riesgo como celebraciones entre personas de diferentes núcleos familiares, e insta a que las celebraciones familiares se reduzcan y limiten, se hagan con un número acotado de personas y sin variar su composición.

Asimismo, ha subrayado que desde Osakidetza se está trabajando para extender la tercera dosis y proceder a la vacunación de los menores de doce años "con la mayor celeridad posible". "Hemos ampliado los equipos de vacunación", ha destacado.

También ha señalado que el Ejecutivo trabaja en buscar los positivos "con más test rastreo de casos y contactos" para lo que se ha incrementado el número de puntos para citas diagnósticas y "reforzado los equipos" para la realización de test. "Hemos duplicado los equipos de la red de rastreo", ha insistido.

Otra de las medidas que ha recordado en la ampliación del certificado covid "a todos los ámbitos donde sea posible y útil". "Esta es una estrategia de refuerzo de la efectividad de la vacunación", ha indicado.

Además, ha señalado que Euskadi va a seguir insistiendo en el Consejo Interterritorial en la propuesta de refuerzo de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores o la limitación de aforo en eventos deportivos, así como una "legislación garantista". "En todo caso, apelamos al compromiso voluntario de uso de mascarilla siempre, tanto en el interior como el exterior", ha recordado.

Por último, ha invitado a la parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU a presentar medidas, pero le ha pedido que lo haga "teniendo en cuenta toda la experiencia anterior, las circunstancias propias de cada momento, todo tipo de contextos geográficos, económicos, sociales y emocionales".