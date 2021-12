Alertan de que ómicron causará "más muertes" que la actual variante

El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) considera "muy probable" que la variante ómicron del virus de la COVID-19 cause más hospitalizaciones y muertes que la actual cepa dominante, la Delta.



"Incluso si la gravedad de la enfermedad causada por ómicron es igual o menor que la gravedad de Delta, el aumento de la transmisibilidad y el consiguiente crecimiento exponencial de los casos superarán rápidamente cualquier beneficio de una gravedad potencialmente reducida. Por lo tanto, se considera muy probable que ómicron provoque más hospitalizaciones y muertes, además de las que ya se esperan de las previsiones anteriores con Delta", explica el ECDC en un informe publicado este miércoles.



Igualmente, el organismo europeo apunta que pese a que Delta "sigue siendo actualmente la variante más prevalente", las predicciones de los modelos, y dependiendo de la ventaja de crecimiento y el nivel de escape inmunológico, avanzan que "es probable que ómicron se convierta en la variante dominante en los dos primeros meses de 2022".





Rapid reintroduction and strengthening of #NPIs (#FaceMasks, #PhysicalDistancing, #HandHygiene, #CoughEtiquette, #Ventillation) is necessary to reduce the ongoing #Delta transmission, slow down the spread of #Omicron and keep the #COVID-19-related burden manageable. pic.twitter.com/L1U9zOZYD7