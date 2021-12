BetiOn, la medalla de la seguridad

Llegar a todas las personas mayores de 80 años que viven solas. Eso es lo que quiere conseguir el servicio público de teleasistencia avanzada betiON en los próximos tres años. Pero, ¿qué significa formar parte de betiON?

Para Eloísa Oleaga este servicio "es una gloria". Lleva cinco años siendo persona usuaria de betiON y asegura que su experiencia ha sido "formidable". "Solo lo hemos tenido que utilizar en una ocasión y ha sido inmejorable", contaba ayer en el acto de celebración del décimo aniversario del servicio. "Las teleoperadoras y todos los trabajadores en general son tan amables, son estupendos. Te atienden con una amabilidad que da gusto", señalaba. "Se preocupan por nosotros, nos llaman a ver qué tal estamos, incluso te felicitan por los cumpleaños. Es una gloria", indicaba sonriente.



Eloísa Oleaga. Foto: J. M. Martínez

Eloísa asegura que "muchas veces no sabes que tienes la medalla puesta pero cuando realmente hace falta te acuerdas y es una maravilla que haya gente siempre para atenderte y ayudarte. Es muy bonito ver que hay siempre alguien que se preocupa de ti. Te hace estar más tranquila y sentirte segura".

Otra de las usuarias es María del Rosario Rastrilla, que lleva seis años en betiON y está "muy contenta con todo el conjunto del servicio". "Desgraciadamente lo he tenido que utilizar en una ocasión que no es nada agradable recordar, pero lo que sí que quiero decir es que es una gente muy muy amable", señalaba.





María del Rosario. Foto: J.M.Martínez

Mari Nieves Simón y Karmelo Cuestalara son una pareja que ambos son usuarios de betiON desde hace ocho años. "La experiencia durante estos años ha sido estupenda", contaban. "Estamos muy agradecidos porque nos cuidan mucho y muy bien a todos los mayores y eso es de agradecer", apuntaba.

alarma de humo

En el caso de esta pareja, recuerdan que hace unos meses tuvieron que utilizar el servicio. "Hace muy poco, unos meses atrás, tuvimos un pequeño susto en casa. Fuimos a freír pescado y saltó la alarma de encima del armario. Sonó muy alto, me dio un susto de mucho cuidado porque no nos acordábamos que teníamos la alarma de los humos en casa", relataban.





Mari Nieves y Karmelo en el acto del BEC. Foto: José Mari Martínez

"Nos suelen llamar para ver si necesitamos algo, para ver si estamos bien", destacan. Mari Nieves aseguraba que ella recomienda "siempre" a todo el que puede el servicio de betiON. "Les digo que existe este servicio, que es una maravilla. Algunos todavía no se han enterado de que existe, así que yo se lo cuento siempre a todo el que puedo. Cuando algo es malo siempre lo decimos, y cuando algo es bueno también tenemos que decirlo, por eso yo siempre que veo a alguien que no sabe de qué le hablo le cuento mi experiencia, cómo se preocupan por mí para que vean que es una maravilla".

Karmelo, por su parte, apunta que hay quien no sabe de la existencia de betiON es porque "hasta que no vas cogiendo edad no sabes de su existencia".

Eloísa, María del Rosario, Mari Nieves y Karmelo son cuatro de los más de 62 mil usuarios con los que cuenta betiON a día de hoy y con el fin de que sean muchos más el Ejecutivo ha puesto en marcha una nueva campaña publicitaria, con el periodista Florencio Torre Lledó y la actriz Itziar Aizpuru como protagonistas, y ha animado a sus usuarios a que lo den a conocer.