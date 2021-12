Grande-Marlaska destaca la gravedad de las inundaciones en Navarra

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este viernes durante una visita a la localidad navarra de San Adriáin, afectada por las inundaciones, que el Gobierno central trabaja ya en la "fase de recuperación" por los "importantes" daños ocasionados por las crecidas debido al temporal.

Grande-Marlaska ha visitado San Adrián, junto con la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, para comprobar los efectos de las inundaciones. También le han acompañado el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, y el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno foral, Javier Remírez.

En declaraciones a los medios de comunicación, el ministro ha lamentado y trasladado su solidaridad por los dos fallecimientos producidos durante las riadas en Sunbilla y Elizondo. A su vez, ha expresado su "confianza en el sistema nacional de protección civil, en la coordinación y cooperación entre todas las administraciones".

Grande-Marlaska ha destacado que "no ha terminado todavía la fase de respuesta pero ya se trabaja en la fase de recuperación, de valoración de daños, porque la emergencia no termina hasta que una razonable normalidad vuelve a instalarse en todos los territorios". En este sentido, ha señalado que se trabaja, también, para "minimizar" los efectos previstos por la crecida en Aragón.

Igualmente, ha llamado a seguir las indicaciones de las autoridades competentes, de los que coordinan el sistema de Protección Civil" para "ser mucho más eficaces y efectivos y minimizar los resultados". "Que no tenga ninguna duda la sociedad en general que el Gobierno de España, el Gobierno foral, en este caso, y todos los gobiernos locales estamos aquí para ayudar, cohesionar y reparar los resultados realmente importantes y dañinos que estamos sufriendo", ha remarcado.

Preguntado sobre cuándo se aprobaría la declaración de zona de desastre natural para Navarra, el ministro ha indicado que "se verá el recorrido que debe de tener", pero ha reconocido que "se ven realmente unos daños importantes y relevantes a primera vista, es algo obvio y objetivo".

En este sentido, ha recalcado que "desde el primer momento estamos en el lugar indicado, trabajando, coordinando, con lo cual se procederá inmediatamente a dar la satisfacción necesaria y precisa, y estamos ya en ello". A este respecto, ha indicado que en los tres años y medio del actual Ejecutivo central "se ha dado una respuesta inmediata, con un sistema nacional de Protección Civil fuerte en el que se sigue trabajando y en el que el presidente del Gobierno está muy implicado". "Seguimos respondiendo y dando realmente precisión a todos los instrumentos legales que tenemos para minimizar los perjuicios que se han causado y se puedan seguir causando", ha insistido.

Además, para afrontar este tipo de situaciones, el ministro ha destacado la importancia de los planes estatales de protección civil "en distintas emergencias de todo tipo, meteorológicas, energéticas, de cualquier naturaleza". "Lo hemos visto tristemente en La Palma y lo vemos también con las DANAS en los últimos años como consecuencia del cambio climático. Trabajamos de forma importante en la reelaboración de todos los planes, coordinamos esos planes estatales con los planes autonómicos. Protección Civil se residencia sustancialmente en el ámbito autonómico y también en el local, y estamos coordinando todos los medios materiales disponibles", ha destacado.

Por otro lado, ha incidido en la importancia de la labor en materia de previsiones que realizan AEMET y las confederaciones hidrográficas, que dan una información que es importante". "Por eso lo necesario de invertir en ciencia, porque es un elemento esencial para prevenir y dar una respuesta mucho más anticipada y minimizar los efectos", ha indicado.

Por su parte, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado que el Ejecutivo foral está comprobando "de la mano de los alcaldes" los daños que están causando las inundaciones y ha recordado que este lunes habrá una reunión con los 74 municipios más afectados "para hacer una primera valoración de los daños y solicitar al Gobierno de España que se determine la zona de catástrofe natural".

Chivite ha explicado que el viernes habló con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y le trasladó que "le iba a tener al día de la situación". "Todavía tendremos que esperar a que el río se retire y poder hacer una evaluación más detallada de los daños, pero ahora cuando hemos venido en helicóptero hemos podido ver afectados colegios, el centro de salud en San Adrián, el Ayuntamiento, la residencia de ancianos, más allá de infraestructuras y los daños a la agricultura", ha apuntado.

Así, ha señalado que el Gobierno solicitará que la declaración de zona catastrófica sea atendida "lo antes posible". "Ahora toca reparar todos los daños y posteriormente seguir trabajando en todos los planes de inundación que ya veníamos trabajando con los ayuntamientos. Va a seguir habiendo inundaciones, vamos tener que convivir con ellas, pero que los daños que provoquen estas inundaciones sean los menores posibles", ha dicho.

Durante su intervención, Chivite ha lamentado los dos fallecimientos ocurridos en los últimos días y ha dado su agradecimiento "a todos los servicios de emergencia que han trabajado desde hace muchos días y siguen trabajando, y también una cadena de voluntarios en muchísimos municipios ayudando a vecinos y alcaldes".



SITUACIÓN CAÓTICA

El alcalde de San Adriáin, Emilio Cigudosa, ha afirmado este domingo que "la situación es caótica" a consecuencia de las importantes inundaciones que ha sufrido la localidad pero ha destacado que las instituciones están trabajando "de la mano" y "vamos a conseguir rápidamente volver a la normalidad".

Según ha explicado Cigudosa en declaraciones a los medios, se han visto afectados "varios edificios públicos como el Ayuntamiento, el centro de salud, la escuela, además de sótanos o bajeras, está siendo una situación caótica pero estamos trabajando de la mano y vamos a conseguir rápidamente volver a la normalidad". Sobre la afección en los cultivos, el alcalde no ha ofrecido datos porque todavía es pronto. "Datos no puedo decir, sigue entrando agua y hasta que hagamos una valoración definitiva, no podemos aventurar ningún dato", ha explicado.

El alcalde ha afirmado que se va a mantener el trabajo conjunto con el Gobierno de Navarra y ha dado su agradecimiento a Protección Civil, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a Cruz Roja, en este último caso destacando que han acudido con lanchas para sacar a vecinos de determinadas zonas.

No obstante, ha querido "decir a los adrianeses y adrianesas que tengan tranquilidad y paciencia y que estamos trabajando para minimizar todo este problemón que nos ha llegado" y ha subrayado que "por supuesto que el pueblo está a salvo". "No hay peligro. Tranquilidad y paciencia. Saldremos poco a poco, pero saldremos de ésta", ha añadido.

Además, el municipio está pendiente de la información que facilita la Confederación Hidrográfica del Ebro. "Vamos mirando los datos, son datos significativos para tomar decisiones en un sitio o en otro", ha indicado.