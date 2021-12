La erupción de Cumbre Vieja, la más larga en la historia de La Palma

La erupción del volcán de Cumbre Vieja cumple este domingo 85 días de actividad con lo que se convierte en la más larga de las que se tienen noticias en La Palma y una de las más duraderas de las registradas en el Estado, aunque muy lejos aún del Timanfaya, en Lanzarote, que en el siglo XVIII estuvo activo durante seis años.



Hasta ahora la más prolongada en La Palma había sido la del volcán Tehuya, que entró en erupción el 19 de mayo de 1585 después de una intensa actividad sísmica que se prolongó durante 84 días y finalizó el 10 de agosto de ese año.





