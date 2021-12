Aconsejan una Navidad 'con red', pocas personas, autotest y mascarillas

En pleno auge de contagios, los expertos aconsejan celebrar la Navidad con red y varias capas de protección para incrementar la seguridad, es decir, que las comidas se organicen en grupos pequeños, con mascarillas mientras no se ingiera alimentos, con test de antígenos previo y en sitios bien ventilados. Porque, a pesar de las vacunas, los especialistas recuerdan que en las cenas de Navidad aún hay riesgo de contagio. "Estamos mejor que el invierno pasado pero hay que pasar las Navidades todavía con red. Es decir, no hay nada que nos garantice el riesgo cero y hay que poner cuantas más capas mejor. Por eso, no nos podemos ir a comidas de empresa o familiares con mucha gente porque la probabilidad de que haya un infectado y que se lo contagie a alguien al que no ha prendido bien la vacuna, es real", subraya la viróloga Margarita del Val.

A justo dos semanas de la Navidad, recién salidos del puente más largo del año, y con todos los indicadores de la pandemia al alza, la científica recuerda que la Navidad pasada, la curva estuvo subiendo hasta mediados de enero. A su juicio, habría que restringir las celebraciones a un reducido número de personas, todas ellas vacunadas.

De hecho, la Xunta de Galicia recomienda que las cenas y los encuentros de estos días no superen las ocho o diez personas, y con grupos burbuja, a la espera de la evolución de esta sexta ola que, en el escenario más optimista, podría alcanzar su pico en unos días.

"Hay que tener en cuenta que las vacunas son muy buenas pero no son milagrosas y alrededor de un 5% de las personas vacunadas pueden, si se infectan, enfermar grave. ¿Quién es ese 5%? Pues las personas con un sistema inmunitario más débil, que no les ha prendido bien la vacuna. Eso son claramente las personas mayores, y probablemente personas con trasplantes o una inmunosupresión muy profunda. A ellos hay que protegerles", señala.

Del Val también es partidaria de que la gente se haga un autotest "justo antes de la comida". "Aquel que tiene una carga alta y da positivo, pues no va a la comida, al igual que su núcleo familiar más cercano. "Y la ventilación o filtros también son buenos", subraya.

cumplir las normas con rigor

Por su parte, el lehendakari Iñigo Urkullu corroboró ayer la necesidad de adoptar todas las medidas preventivas posibles y pidió "cumplir las normas para celebrar las Navidades en mejores condiciones". Por ello, destacó que el uso de la mascarilla, evitar aglomeraciones y la vacunación "son la mejor protección".

"Nos ha tocado tomar decisiones muy complicadas sin tener un libro de instrucciones para superar tantos obstáculos inesperados provocados por el covid", señaló.

Pidió a la sociedad vasca "la misma responsabilidad y compromiso", y recalcó que "usar mascarilla, mantener la distancia, evitar las aglomeraciones y vacunarse son la mejor protección y son, también, una muestra de solidaridad". "Nos seguimos jugando mucho, queremos poder celebrar las Navidades en mejores condiciones y, para ello, debemos cumplir las normas con rigor, compromiso y responsabilidad", remarcó.

a vueltas con su eficacia

¿sirven los test de antígenos?

Fiables pero no infalibles. Hace diez días, los trabajadores del Hospital de Málaga celebraron una cena de Navidad y 80 resultaron contagiados. ¿La paradoja? Que ellos declararon tener un test negativo de antígenos. A pesar de que fiabilidad se ha puesto en duda, el epidemiólogo Quique Bassat apuesta por hacerse estos test. El punto fuerte de estas pruebas rápidas que se compran en la farmacia es su capacidad para detectar rápidamente a las personas infectadas con una mayor carga viral, pero no detectan todos los contagiados. El experto asegura que lo ideal es realizárselos justo en las horas previas a la cena. "Siendo fiables, no son infalibles". "Puede no pillar una infección muy reciente, pero es mejor que no hacer nada", dice.

en corto

100.108

Las residencias de mayores superan por primera vez los 100.000 contagios de covid desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, de los que casi una cuarta parte se ha registrado en centros de Castilla y León, por delante de Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. Según recoge el balance semanal, en los centros residenciales de personas mayores 100.108 usuarios se han contagiado.

niños de 5 a 11 años

Vacunas

llegan mañana. Mañana llegan las vacunas pediátricas destinadas a la población de entre 5 y 11 años, cuya administración comenzará el día 15 de diciembre. La vacuna que se recibirá es la Comirnaty (de Pfizer) y que ha sido autorizada por la EMA. Se dispensará en viales diferentes a los usados para la población adulta.

4/8 semanas

administración. Los niños que se hayan infectado previamente solo recibirán una sola dosis, a partir de las cuatro semanas del diagnóstico. En el caso de tener infección tras la primera, se completará la pauta con una segunda dosis tras la recuperación y cuando hayan transcurrido 4 semanas, manteniendo también el intervalo de 8 semanas respecto al primer pinchazo.