El buque "Relámpago" desplegará diez sismómetros en La Palma

El buque de acción marítima "Relámpago" desplegará 10 sismómetros oceánicos alrededor de La Palma que contribuirán a recabar datos para entender la dinámica de la actual erupción volcánica de la isla.



Este barco se encuentra en tránsito a La Palma con un equipo de seis científicos del Instituto de Ciencias del Mar perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICM-CSIC) y del Instituto GEOMAR de Kiel (Alemania), ha informado este sábado el Ministerio de Defensa en un comunicado.



El despliegue de estos diez equipos en aguas de la isla de La Palma es complementario al fondeo del Real Observatorio de la Armada realizado el pasado mes de noviembre por el buque hidrográfico "Malaspina" en las proximidades de la fajana inicial. De esta forma "se amplía el abanico observacional de inestimable ayuda para desentrañar la naturaleza de la erupción volcánica y la dinámica geofísica de la zona", agrega la nota.





Aspecto de la erupción a las 11.30 hora canaria desde Tacande. Desgasificación muy visible en el día de hoy / Appearance of the eruption at 11.30 am Canarian time from Tacande. Very visible degassing today pic.twitter.com/dRmxEhmz7w — INVOLCAN (@involcan) December 11, 2021

El despliegue durará casi dos días

INVOLCAN sigue cada día realizando medidas del flujo difuso de dióxido de carbono en Cumbre Vieja / INVOLCAN continues to measure the diffuse carbon dioxide efflux every day at Cumbre Vieja pic.twitter.com/1GVIOvtegU — INVOLCAN (@involcan) December 11, 2021

Mientras haya tremor y dióxido de azufre... la erupción sigue

Actualización del #Pevolca a sábado, 11 de diciembre:



??La lava sigue discurriendo por tubos volcánicos del que parten dos coladas que se desplazan hacia el oeste sobre coladas anteriores. — Cabildo de La Palma (@CabLaPalma) December 11, 2021

Los sismómetros llegaron hace dos días en un contenedor al Arsenal de Las Palmas, donde se ha procedido a su embarque y montaje a bordo. Una vez montado, cada aparato ocupa un espacio de aproximadamente uno por tres metros, con un peso aproximado de 200 kilos.Se estima que su despliegue, utilizando una grúa,, con un periodo bajo el mar de los sismómetros de unos tres meses.El buque de acción marítima "Relámpago"y está basado en el Arsenal de Las Palmas de Gran Canaria. Fue botado el 6 de octubre de 2010 y entró en servicio el 6 de febrero de 2012. Ha participado en diversas ocasiones en la operación Atalanta en el océano Índico en apoyo al programa mundial de alimentos y lucha contra la piratería, y en numerosos ejercicios nacionales e internacionales.Mientras siga existiendo tremor, que indica el movimiento de fluidos, y la emisión de dióxido de azufre (SO2), que apunta a que hay magma cercano a la superficie,Es necesario que estos dos parámetros estén a cero o muy próximos a este valor para dar por concluida la erupción, situación que por el momento no es así en la isla, donde, no obstante, tanto el tremor como el SO2 cada vez están más bajos, ha informado la portavoz científica del(Pevolca), María José Blanco.María José Blanco ha destacado laregistren una tendencia mantenida en el tiempo y ha señalado que sigue saliendo lava que discurre en su primer tramo dentro de un tubo lávico hasta que a través de un jameo sale a la superficie y alcanza la costa., que están dificultando el acceso para limpiar de ceniza las viviendas situadas al sur de la emergencia, que se encuentran dentro de la zona evacuada.El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha señalado que estos problemas ocasionados por los gases no son nuevos, pues esta situación se ha mantenido en las últimas cinco semanas.