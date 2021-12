Autorizada la tercera dosis para mayores de 16 años en Estados Unidos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han aprobado este jueves la tercera dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus para todas aquellas personas mayores de 16 años.



El aval de la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, se da horas después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos autorizara la tercera dosis para este mismo grupo de edad, informa la NBC.





Everyone ages 18+ years who got a #COVID19 vaccine should get a booster shot.



If you're registered for v-safe, you'll receive a text to see if you're eligible.



