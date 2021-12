Las coladas volcánicas siguen activas y la sismicidad desciende

Las coladas volcánicas continúan activas al oeste del cono principal de Cumbre Vieja y discurren principalmente por tubos volcánicos y varios jameos, y una de ellas, la que surgió al norte de Montaña Cogote, ya ha llegado al cantil y a la isla baja en la zona de Las Hoyas.



Así lo ha expuesto en rueda de prensa la vulcanóloga del IGN, Carmen López, que ha ejercido este lunes de portavoz del comité científico del Pevolca, subrayando también que hay "grietas y facturas" en la parte superior del cono secundario que podrían evolucionar y producir desprendimientos y colapsos hacia el interior del cráter pero "no está comprometida" su estabilidad.





Vídeo de la erupción a las 12.00 hora canaria desde Las Manchas. Pueden escucharse las detonaciones, que han aumentado en las últimas horas / Video of the eruption at 12.00 pm Canarian time from Las Manchas. The detonations can be heard, which have increased in the last hours pic.twitter.com/yJXGtmXLSj