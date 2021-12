El pasaporte covid se estrena en Euskadi sin contratiempos y con los clientes "concienciados"

Euskadi ha comenzado el puente este sábado con la implantación del 'pasaporte covid', que se exige en establecimientos de ocio nocturno y restaurantes con más de 50 comensales. En esta primera jornada, la normalidad y la buena aceptación ha sido en general la tónica imperante, pese a que también se mantienen ciertas dudas.



Los hosteleros han destacado que el primer día de implantación en Euskadi del control de entrada en sus establecimientos mediante el certificado de vacunación se ha desarrollado con "bastante normalidad" y "sin situaciones complicadas", en palabras del gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez, quien ha precisado, sin embargo, que todavía "resulta difícil generalizar" sobre la reacción ciudadana ante esta exigencia porque solo han pasado unas pocas horas desde la entrada en vigor del pase covid.



Ha relatado que, de momento, los clientes han acudido "concienciados y preparados" a los establecimientos donde se ha implantado esta medida, que son los restaurantes con capacidad para más de 50 comensales, a los que se sumarán esta noche los locales de ocio nocturno.



Como anécdota ha comentado que en algún caso han tenido que ayudar a algún cliente que aún no tenía descargado el pasaporte covid porque desconocía cómo se accedía al certificado por medios digitales.



Sánchez ha resaltado que una medida de estas características "siempre conlleva inconvenientes, aunque sean pequeños", aunque ha señalado que "en principio parece que transcurre sin problemas".



???? ¿Dónde se exigirá el certificado #COVID19 en Euskadi? ¿Quién deberá exigirlo? Toda la información necesaria, AQUÍ ?? pic.twitter.com/VtGAchqwDp — Osakidetza (@osakidetzaEJGV) December 3, 2021

LOS LOCALES DEBEN GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

DEBERÁ INFORMARSE DE LOS REQUISITOS PARA ACCEDER

LA NORMA NO AFECTA A LOS MENORES DE 12 AÑOS

Con la(BOPV) de la orden de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, entra en vigencia la exigencia del pasaporte covid y será así mientras la tasa de incidencia acumulada no baje de los 150 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes.El certificado covid se exige concretamente en establecimientos que ofrecen al público actividades de esparcimiento comoTambién en losy enSegún se recoge en la orden del Gobierno vasco, en cualquier momento tanto los titulares de los locales como los agentes de la autoridad "para el acceso al local.Losvigente en materia de protección de datos y el certificado solo podrá ser solicitado en el momento de su verificación "no pudiendo conservarse ni crearse ficheros con los datos que afecten a la salud de los participantes".Se informará a los clientes mediante cartelería visible desde la entrada del establecimiento de los requisitos para el acceso al local y de las medidas aplicables, y se recordará también la obligatoriedad del uso de mascarilla, que podrá ser retirada únicamente en el momento de la ingesta."De los posibles incumplimientos será responsable la persona titular del establecimiento y se sancionarán en los términos previstos" en la legislación.Recuerda la orden que esta exigencia, que aún no están vacunados, y aclara que el pasaporte requerido será el certificado covid digital de la Unión Europea que emiten tanto Osakidetza como otras administraciones sanitarias.Esta medida seguirá vigente mientras que la tasa de incidencia acumulada de casos covid por cada 100.000 habitantes en 14 días sea igual o superior a los 150 casos.