Sagardui no descarta decretar la emergencia sanitaria antes de llegar a los 50 ingresos en UCI si suben otros indicadores

La consejera de Salud ha reiterado que los datos de la pandemia no son positivos, y que los indicadores son "preocupantes". En una entrevista en Radio Euskadi, Gotzone Sagardui ha adelantado que el domingo se han detectado en Euskadi 648 nuevos positivos, a falta de los resultados de los laboratorios privados.

La consejera se ha mostrado muy preocupada por el hecho de que siga creciendo la presión hospitalaria. Ha desvelado que en estos momentos hay alrededor de 40 camas UCI ocupadas por pacientes covid, y que son 200 las personas que están ingresadas en planta en los hospitales vascos.

Además, en los últimos días han tenido que ser hospitalizados tres menores, aunque evolucionan de forma favorable.

Ante esta situación, Sagardui no descarta que el Gobierno vasco decrete, de nuevo, la emergencia sanitaria si crecen otros indicadores a pesar de que no se haya alcanzado los 50 ingresos en UCI, cifra que había fijado el Ejecutivo para tomar esta medida. "¿Tenemos que llegar a 50? ¿Por qué? Las señales son suficientes como para combatir este virus ya, no mañana", ha señalado Sagardui.

La consejera ya había advertido durante el fin de semana, que dada la evolución de la pandemia, se podrían decretar restricciones de cara a la Navidad.



VACUNACIÓN DE LOS MENORES DE 12 AÑOS

Sagardui ha dicho que la vacunación de los menores de 12 años es "fundamnetal", por lo que ha realizado un llamamiento a los padres para que vacunen a sus hijos una vez que la vacuna pediátrica esté disponible.

La consejera ha dicho desconocer cuándo comenzará la vacunación de los niños entre 5 y 12 años, aunque espera que a mediados de diciembre puedan comenzar a administrarse los primeros pinchazos. "Esperamos que sea a mediados de diciembre, pero no hay fecha ni número de dosis de las que vamos a poder disponer", ha matizado la responsable de Salud, que no obstante, ha aclarado que Osakidetza comenzará a administrar la vacuna infantil en cuanto este disponible, y confía en que se pueda vacunar a los menores de 12 años antes de retomar el curso escolar tras las vacaciones de Navidad.