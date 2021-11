PNV y PSE piden "serenidad" por la denominación Rioja

Gasteiz – El PSOE ve bien que se abra un "espacio de diálogo" sobre el futuro de la denominación de origen de Rioja fuera del Parlamento y entiende que las pretensiones "legítimas" del PNV puedan ser atendidas desde el "máximo respeto" sin provocar "ningún tipo de confusión ni desvirtuar el funcionamiento" de la denominación. La iniciativa del PNV para modificar la ley que regula las denominaciones de origen, con la consiguiente diferenciación de los vinos de Rioja Alavesa dentro de la propia DOC, ha suscitado una inesperada polémica convirtiendo una propuesta de gestión administrativa en una cuestión política.

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, afirmó ayer en Onda Vasca que "el problema" sobre la Denominación de Origen Rioja "sigue ahí" y ha confiado en que se pueda encontrar una solución "con discreción y tranquilidad". Esteban lamentó que cualquier iniciativa sea "utilizada", diciendo "cosas que no son", como "ariete contra el Gobierno y para crear confusión".

A su juicio, es sorprendente "el ruido que ha montado el PP" con esta cuestión y ha acusado a la formación popular de "orquestarlo" y generar "un ruido que no es bueno para encontrar soluciones"."Nosotros hicimos el planteamiento sabiendo que hay una problemática para ponerlo sobre la mesa desde una perspectiva no rupturista. La propuesta del PNV no era romper la Denominación de Origen Rioja", defendió.

Según el documento al que ha tenido acceso este medio, en la iniciativa del PNV no se plantea la ruptura con la DOC Rioja, sino que busca, como primer objetivo, regular la creación de estructuras jurídicas para una más adecuada gestión de las tres zonas geográficas de Rioja Alavesa, Rioja Alta y Rioja Oriental, Por tanto, no se pretende crear nada nuevo aparte de lo ya existente, puesto que la propia denominación reconoce sus diferencias en su propia normativa. Un espíritu compartido ayer por el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez. "No estamos por facilitar o provocar una ruptura dentro del normal desarrollo de las denominaciones de origen y, por tanto, me parece bien que el ministro Luis Planas abra un espacio para dialogar no sólo con los grupos sino también con las denominaciones", señaló el responsable político.

El proyecto del PNV –cuya tramitación ha sido retirada para abrir un debate más sosegado– atribuye funciones a unos nuevos órganos de gestión de la zona que son las imprescindibles para llevar a cabo la labor de estas nuevas entidades de gestión de nivel inferior a las de la Denominación de Origen actual, con las mismas condiciones, finalidades y objetivos que las de esta, pero con un ámbito geográfico menor.

Todo ello para atender a los principios de subsidiaridad y eficacia, sin provocar una ruptura con la DOC bajo la que se ampara y con el Consejo Regulador. Por su parte, el portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Araba, Kike Fernández de Pinedo, consideró también ayer una cuestión de "supervivencia" la diferenciación de los vinos de Rioja alavesa.

Consejo Regulador. El director general del Consejo Regulador, José Luis Lapuente, advirtió de que "todo lo que suponga una amenaza" para la Denominación de Origen Calificada Rioja "tendrá una respuesta proporcionada y adecuada por parte del Consejo Regulador". Lapuente recordó que "el sector tiene una hoja de ruta clara, tiene que construir futuro, generar valor y tomar las decisiones que nos permitan conseguir esos objetivos" y avisó que "no nos podemos desviar lo más mínimo".