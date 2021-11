Las 5 noticias del día que no te puedes perder

Osakidetza comenzará a citar a partir del próximo lunes, 29 de noviembre, a las personas mayores de 60 años para administrarles la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19. La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha realizado este anuncio en el pleno de Control al Gobierno que se celebra este viernes en Parlamento vasco. La responsable de Salud ha reiterado que la vacuna es "la mejor herramienta" para hacer frente al virus y ha animado a los mayores de 60 años a que solicite cita "cuanto antes" ya que esta tercera dosis aumenta el número de anticuerpos elevando así el nivel de protección.

Hasta la fecha Osakidetza estaba administrando la vacuna de refuerzo a personas en residencias, inmunodeprimidas o a mayores de 70 años. A partir del próximo lunes, los mayores de 60 años residentes en Euskadi también podrán solicitarla.

A un mes de que se inaugure oficialmente el invierno, este fin de semana Euskadi será escenario de un ensayo general. De hecho, el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco activará esta madrugada una alerta naranja por nieve, cuya cota descenderá hasta los 400 metros mañana por la tarde, y un aviso amarillo por lluvias, que se elevará a naranja el domingo. Las intensas precipitaciones previstas han puesto en alerta a municipios como Bilbao y Getxo, cuyos consistorios extremarán la vigilancia ante posibles incidencias y piden prudencia a la ciudadanía.

Ante la situación de alerta prevista en la Villa por fuertes lluvias este fin de semana, en especial, a partir de las 15:00 horas del domingo hasta las 09:00 horas del lunes, se ha decidido suspender ambas jornadas las actividades navideñas del entorno del Muelle del Arenal y Ripa: la pista y el tobogán de hielo sintético, así como la carpa con programación infantil.



Un total de 1.222 sancionados por la Policía Municipal de Bilbao que abonaron su multa por infringir algunas de las normas impuestas durante el segundo estado de alarma causado de la pandemia del covid podrán empezar a solicitar la devolución de su dinero a partir de ya. El Ayuntamiento de Bilbao además ha ampliado esta posibilidad a aquellos sancionados de la primera fase que aún no han realizado la solicitud.

El segundo estado de alarma fue aprobado el 25 de octubre de 2020 y permaneció en vigor hasta el 9 de mayo de 2021 y durante su vigencia, la Policía Municipal de Bilbao interpuesto 4.610 sanciones, de las cuales, un total de 1.222 habían sido ya abonadas. Estos infractores son los que ahora puede requerir el reintegro.



H Bildu ha decidido no presentar enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos del Gobierno vasco como gesto que busca mostrar su "voluntad sincera de diálogo". La coalición soberanista cree que las Cuentas del Ejecutivo de Iñigo Urkullu no son "las que necesita este país" pero ha exhibido su disposición a llegar a un acuerdo para "mejorarlas". Así lo ha trasladado su portavoz, Maddalen Iriarte, que aprecia una "puerta abierta" al consenso, decisión que ha puesto en valor el propio lehendakari, dando la "bienvenida a la política útil" a la formación abertzale y confiando en que se puedan alcanzar también consensos en otra serie de cuestiones. De producirse el apoyo, sería la primera vez que Bildu respalda unos Presupuestos en Euskadi justo cuando acaba de dar su aval a los del Gobierno del Estado. En 2019 tampoco presentó un veto pero finalmente las negociaciones no terminaron en pacto.

La coalición soberanista ha presentado 32 enmiendas parciales, por un importe global de 118 millones de euros, "en coherencia" con la propuesta que trasladó el pasado 10 de noviembre a Lakua, y centradas en apartados como la mejora de las políticas de salud, la emergencia climática, el bienestar energético, la protección social, las residencias, los cuidados, y la juventud. Iriarte ha explicado que las conversaciones presupuestarias están siendo posibles por dos motivos: la "determinación clara y plena" de EH Bildu para "mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía"; y "el cambio de actitud" del Ejecutivo vasco y su "disposición a hablar y llegar a acuerdos". "Hemos visto una oportunidad y estamos haciendo un esfuerzo sincero para aprovecharla", ha añadido, instando a Urkullu a "no mirar siempre la aritmética" parlamentaria porque "uno y dos no siempre son tres, y EH Bildu nunca dice no al diálogo".



Amorebieta se ha convertido este viernes por unas horas en el epicentro del Tour de Francia. A menos de dos años de que Euskadi acoja la 'Grand Départ' del evento ciclista más importante del planeta, el director de la carrera, Christian Prudhomme, ha sido el invitado estrella en la inauguración de la bicipista que unirá la citada localidad vizcaina con Iurreta. Junto a Unai Rementeria y otros representantes institucionales, el patrón de la 'Grand Boucle' ha copado todos los focos en el acto celebrado en el parque Zelaieta. Prudhomme no ha querido dar pistas ante los periodistas de cómo serán las tres etapas que, a partir del 1 de julio de 2023, recorrerán las carreteras vascas, con Bilbao como primer plato.

"No puedo dar muchos detalles, porque hay que esperar hasta el año que viene para desvelar todo de la mano del Gobierno vasco, de la Diputación y demás dirigentes, pero queremos que sea una salida exigente, que se vea la belleza del País Vasco. Que la gente sepa identificar al ver las imágenes que estamos en el País Vasco y que se note la pasión por la bicicleta", ha destacado el director del Tour, que ha adelantado próximos encuentros con los representantes vascos para terminar de cerrar el recorrido por Euskadi de la ronda gala.