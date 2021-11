La EMA aprueba la vacuna de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años en Europa

La Agencia Europea del Medicamento ha dado luz verde a la vacunación de los niños de entre 5 y 11 años con Pfizer. El organismo europeo considera que la administración de las dosis genera más beneficios que inconvenientes, lo que abre a puerta a que comience la vacunación entre los menores en esa franja de edad.



Tras el análisis de los estudios facilitados por farmaceútica alemana, la EMA concluye que los beneficios de la vacuna 'Comirnaty' de Pfizer en niños de 5 a 11 son mayores que los riesgos, "particularmente en aquellos con condiciones que aumentan el riesgo de graves covid-19".



Por tanto, la Agencia Europea enviará ahora su recomendación a la Comisión Europea, que emitirá una decisión final. Déspués la ponencia de vacunas estudiará la propuesta y la trasladará a la Comisión de Salud Pública para que, a continuación, se prepare el dispositivo por comunidades.





?? EMA recommends approval of BioNTech/Pfizer's #COVID19vaccine, Comirnaty, for children aged 5 to 11.



In this population, the dose of #Comirnaty will be lower than that used in people aged 12 and above.



Read the full press release: https://t.co/uqqBAklVvl pic.twitter.com/NZQhli4SDl