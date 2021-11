Las 5 noticias del día que no te puedes perder

Se presumía que la autorización para vacunar a los menores de doce años llegaría antes de fin de año y ya está aquí. Euskadi fue pionera, a finales de julio, en abordar la vacunación de los adolescentes entre 12 y 15 años, pero todavía le quedaban unos 143.000 menores entre 5 y 11 años, los únicos no incluidos hasta ahora en los programas de inmunización.

Sin embargo, tras la luz verde facilitada por la Agencia Europea del medicamento (EMA), Osakidetza confía en poder comenzar a inocularles la solución de Pfizer en apenas unos días, a lo largo del próximo mes de diciembre. Se trata de los niños nacidos entre 2010 y 2016, una estadística anual de unos 20.000 críos, aunque, a medida que han avanzado los años, la caída de nacimientos se ha acentuado. Así, mientras en 2010 nacieron 22.085 vascos; en 2016, la cifra de recién nacidos bajó hasta los 18.748.



El Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves los Presupuestos para el próximo año. Según el recuento final, Pedro Sánchez ha superado el trance de manera holgada, muy por encima de la mayoría absoluta fijada en 176 escaños, con 188. Lo ha hecho también con el voto a favor de los seis representantes del PNV, aunque en este caso su voto ya no era imprescindible desde el punto de vista aritmético tras el acuerdo suscrito con ERC y EH Bildu. Además, el PNV avisa de que aún no hay acuerdo y seguirá negociando en el Senado.

Está por ver qué recorrido tiene esa negociación porque hay resistencias, si bien la ministra Montero ha lanzado toda una declaración de intenciones: dice que el PNV es el "socio prioritario para toda la legislatura", lo que parece frenar la hipótesis de que sea desplazado por la izquierda abertzale.



Cientos de mujeres, convocadas por el movimiento feminista, han salido a la calle en Euskadi este 25N para mostrar su rechazo a la violencia contra las mujeres y "reapropiarse" de los espacios considerados inseguros, bajo el lema "¡Organicemos la autodefensa feminista!".

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Plaza del Sagrado Corazón de Bilbao ha acogido, bajo una intensa lluvia, a cientos de mujeres que se han desplazado en varias columnas desde distintos barrios de la ciudad.

La manifestación, en la que ha participado la directora de Emakunde, Izaskun Landaida, ha recorrido el centro de la ciudad encabezada por una pancarta con el lema central de la convocatoria, junto a otras en las que se leían consignas como "Prostitución, abolición".



La falta de gol que arrastra el Athletic en las últimas jornadas ha copado buena parte de la rueda de prensa que Marcelino García Toral ha ofrecido este jueves en Lezama. El propio técnico asturiano evidenció el problema de sus pupilos ante la portería contraria tras el empate a cero en el Ciutat de València. Pero pasado el calentón, el de Villaviciosa ha sacado la cara a sus jugadores: "Confiamos absolutamente en nuestros jugadores ofensivos y, a base de insistencia, conseguiremos los números que nos harán más fiables en ese apartado del juego. Los datos nos demuestran que tenemos dificultades para ganar, pero también que somos un equipo muy competitivo, con sus virtudes y sus defectos. A este equipo es muy complicado ganarle. Es verdad que tenemos que aumentar nuestras posibilidades ofensivas, pero con los argumentos individuales que tenemos estamos trabajando constantemente para mejorarlo".

Marcelino, que no ha dado pistas sobre el once titular que presentará ante el conjunto nazarí, ha incidido en la presión extra del entorno que aguantan sus delanteros por su poca producción goleadora. "Estar constantemente insistiendo en nuestro no alto bagaje ofensivo es aumentar la presión de nuestros futbolistas, quitar iniciativa y atrevimiento.



El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco activará este sábado un aviso amarillo por nieve ya que se espera que la cota pueda situarse en torno a los 400 metros, incluso a una altitud más baja puntualmente.

Además de este aviso, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología activará otros dos del mismo nivel durante toda la jornada por precipitaciones persistentes y para la navegación en las dos primeras millas.

Se espera que el sábado la cota de nieve en el interior de Euskadi vaya bajando desde los 800-900 metros de la madrugada hasta los 400-600 durante la segunda mitad del día. Incluso en áreas de tormenta podría estar puntualmente más baja.