De la "estupefacción" a la "juerga judicial", las reacciones al fallo del TSJPV sobre el pasaporte covid

Al tiempo que varias comunidades hacen frente común para pedir reglas unitarias respecto al uso del pasaporte covid y el Gobierno español hace oídos sordos, las reacciones al fallo del TSJPV del lunes fueron ayer más que airadas. Así, el alcalde de Donostia, Eneko Goia, se mostró "estupefacto" por "la juerga" que, en su opinión, existe "en el ámbito judicial" sobre las medidas y restricciones anticovid en las distintas autonomías.

"Aunque no he analizado las argumentaciones jurídicas del TSJPV –aseguró–, la verdad es que, como ciudadano, me quedo estupefacto; primero, porque se descarte (la medida), pero, segundo, por la juerga que hay en el ámbito judicial, con sentencias que dicen una cosa y la contraria en el mismo Estado".

"Fallo incomprensible"



Tampoco el diputado general de Araba, se quedó corto en su perplejidad y calificó de "incomprensible" el fallo, ya que cree que "quienes lo han dictado parece que son insensibles ante la situación que vive la sociedad". Ramiro González consideró que "la inmensa mayoría de la sociedad vasca está sorprendida y perpleja" y destacó que en los países del entorno, en Europa, se acepta el certificado covid "con absoluta normalidad". Estimó que sería importante que desde el Gobierno del Estado se dotara a las comunidades autónomas de "instrumentos jurídicos para poder actuar con seguridad", ya que cree que las instituciones y los gobiernos deben disponer de "las herramientas que permitan tener la seguridad de que las medidas que se adoptan, disponen del paraguas jurídico suficiente para no ser revocadas por los jueces", indicó.

Por su parte, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, afirmó que no poder usar este certificado en Euskadi, por "una visión muy cuestionable" de los tribunales, "resta un instrumento muy importante" para hacer frente a la pandemia. En todo caso, señaló que, tras un rechazo que no es "ninguna novedad", hay que seguir combatiendo el covid "con todos los instrumentos que estén en nuestra mano".

Olano reivindicó el pase covid como "instrumento para luchar contra la pandemia" y, en este sentido, recordó que, en otros lugares como Italia, se usa "con total normalidad". "Aquí, en una nueva decisión realmente difícil de entender, los miembros del TSJPV entienden que lo que es válido en Europa, no lo es en Euskadi. Desde la perplejidad; desde la sensación de que se priva de mecanismos eficaces para luchar contra el virus. Desde la consideración de que este fallo incomprensible; solo puedo decir que quienes lo han dictado parece que son insensibles ante la situación que vive la sociedad", señaló.

Mendia pide recurso



Mientras el Departamento de Salud ha declinado judicializar el tema y seguir enfrascado en marañas judiciales, la vicelehendakari, Idoia Mendia, indicó ayer martes que su opinión personal es favorable a presentar recurso para conseguir el permiso para exigir el pasaporte covid. "Vengo de la profesión de la abogacía y siempre considero que al cliente hay que darle todas las oportunidades, y si en la primera instancia te desestiman, hay que ir a la siguiente".

Catalunya. El Govern pedirá al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que avale extender la exigencia del pasaporte covid para la restauración, gimnasios, centros deportivos y residencias de ancianos ante la escalada de la sexta ola. El pase covid está vigente allí desde el pasado 7 de octubre, cuando el TSJC lo avaló para entrar al ocio nocturno en interiores y posteriormente, a principios de este mes, lo amplió a banquetes, celebraciones y actos con posibilidad de baile.