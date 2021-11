Sagardui: "Lo importante es vacunarse, ahí está la clave"

Euskadi ha registrado más de 400 nuevos contagios por covid-19 este pasado domingo, la tasa de incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes ha llegado a 284 casos y los ingresos en hospitales y UCIs por coronavirus siguen aumentando, según ha informado este lunes la consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui.

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Sagardui ha lamentado que la situación epidemiológica en Euskadi "haya empeorado", y ha destacado que el número reproductivo básico del virus es superior a 1,30. "Eso significa que el virus continúa propagándose y debemos cambiar la tendencia", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que el certificado covid es "una buena medida", a la espera de la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que se reúne este lunes para estudiar la petición del Gobierno Vasco de permitir su uso en Euskadi.

"Hay que esperar a la decisión. Lo que busca esa medida es incidir en los sitios cerrados, en los que nuestro comportamiento no es el de protegernos, porque nos quitamos la mascarilla, no mantenemos las distancias, no se airea lo suficiente y, por lo tanto, aumenta el riesgo. Si los jueces dan el permiso, se publicaría el decreto firmado por mi y posteriormente entraría en vigor", ha explicado.

Además, la consejera de Salud ha vuelto a pedir a las personas que aún no se han vacunado contra la covid-19 que lo hagan, porque "Osakidetza sigue vacunando y nuestro objetivo es vacunar al 100% de la población, por su protección y por la de todos".

En este sentido, ha asegurado que, "más que el certificado, lo importante es vacunarse, ahí está la clave". "La situación cuando no teníamos vacunas y ahora son distintas. No estamos en una buena situación, pero en las Navidades pasadas estábamos peor. Llegó la vacuna y la situación cambió. Es importante conocer cuál es la incidencia de la vacuna", ha destacado.

Así, Sagardui ha insistido en que "lo que debemos hacer" es cumplir las normas anticovid establecidas y "hacer frente a la pandemia" para que cambie su evolución y saber así "qué es lo que podemos celebrar y qué no".



TERCERA DOSIS

Por otro lado, la consejera de Salud ha asegurado que Euskadi cuenta con "las suficientes vacunas" para poder inocular "la primera, la segunda o la tercera dosis", y que, "si necesitáramos más, las pediríamos".

Así, ha explicado que, desde que se vacunó más del 90% de la población, se modificó la periodicidad semanal del envío de las vacunas, y que ahora se solicitan "en la medida en la que se necesitan", por lo que ha destacado que "las vacunas no son problema, las tenemos".

En este sentido, Sagardui se ha referido al hecho de que la Ponencia de Vacunas acordara la pasada semana administrar la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 a los mayores de 60 años y también al personal sanitario y sociosanitario, y ha recordado que "nosotros pedimos hace tiempo que se comenzará con la tercera dosis para los mayores y nos hicieron caso, y espero en adelante también sea así".



VACUNACIÓN DE MENORES DE 12 AÑOS

Además, ha asegurado que, en lo referente a la vacunación de los menores de 12 años, "en Euskadi comenzaremos a vacunar cuanto tengamos las vacunas", aunque ha recordado que "aún se debe lograr el sí" a la vacunación en esa franja de edad.

"Cuando se consiga, las farmacéuticas comenzarán con el reparto, que se hará en base al acuerdo entre los países europeos. No sabemos aún cuando será. Si tenemos las vacunas en diciembre, empezaremos en diciembre, y si vienen más adelante, pues más adelante. Pero debemos esperar a que se certifique y luego las compañías comiencen el reparto", ha explicado.

En este sentido, Sagardui ha destacado que la incidencia del coronavirus en la franja de edad de 6 a 11 años sigue siendo "bastante más alta" que en la media general, por lo que ha considerado que es "importante" la vacunación a esos menores, "porque les damos más protección", ya que, "aunque en general la mayoría pasan mejor la enfermedad, tienen riesgo, y tenemos a menores de esa franja de edad en hospitales y en UCIs".

Además, ha recordado que, aunque la vacuna no impide totalmente los contagios, "los debilita mucho", y que los niños de 6 a 11 años "se contagian mucho entre ellos y contagian también a sus padres".

Por último, la consejera de Salud ha asegurado que "no estamos en la situación" de tener que retrasar operaciones quirúrgicas debido a la incidencia de la covid-19 en los hospitales vascos, y ha destacado que "nuestro sistema es sólido, está organizado, y se está recuperando de los retrasos causados por olas anteriores, que nunca han sido de urgencias, porque siempre los hemos tratado".

"Pero debemos recordar qué hemos vivido. Este sólido sistema ha sufrido una gran tensión, y ahora vemos que aumentan los casos que requieren hospitalización o ingreso en UCI. ¿Queremos volver a la misma situación? Yo no querría", ha concluido.