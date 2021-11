"Tenemos una batería de argumentos demoledores para que Pablo Ibar tenga un nuevo juicio con garantías"

La lucha de la familia Ibar por demostrar la inocencia de Pablo, acusado en Estados Unidos de un triple homicidio cometido en Mirarmar (Florida), en 1994, cuando la policía halló los cuerpos sin vida del propietario de la casa, Casimir Sucharski, dueño de un local nocturno, y dos de sus bailarinas, Sharon Anderson y Marie Rodgers, sigue tan viva como hace 27 años con el fin de garantizarle un nuevo juicio justo, con garantías.

No en vano, en la mañana de este lunes la plataforma Pablo Ibar juicio justo, con su portavoz y activista en derechos humanos, Andrés Krakenberger, junto con el padre de Pablo, Cándido, y su esposa Tanya, ha ofrecido una rueda de presa en Gasteiz para anunciar que ya han presentado la apelación en la que cuestionan el veredicto de la sentencia que le condenó a cadena perpetua.

"El veredicto de culpabilidad lo cuestionamos absolutamente por las irregularidades manifiestas, que incluso se pudieron ver en el documental de HBO. Nuestro propósito es anular el juicio y la sentencia, para repetir el juicio, que sería el cuarto por el que pasaría Pablo. El primero, allá por 1997 fue declarado nulo porque el jurado no se ponía de acuerdo, el segundo, en el año 2000, fue condenado a pena de muerte, y el tercero, en 2016, anulado por pruebas escasas", ha recordado Krakenberger.

DEFENSA LETRADA EFICAZ

El Tribunal Supremo ordenó que se repitiera el juicio. Por ello es esencial, como han subrayado, garantizarle una defensa letrada eficaz en este nuevo juicio, que se realizaría, si la apelación es aceptada algo que se sabrá a finales de este año o principios del que viene, por estas mismas fechas pero de 2022. De ahí lo importante que es en estos momentos ayudar a Pablo, algo que se puede hacer mediante dos formas: enviándole cartas para darle ánimos o participando en la campaña de crowdfunding en la página www.pabloibar.com, puesto que para que se celebre, necesitan reunir unos 1.100.000 dólares, que es lo que costó el anterior procedimiento. Por eso, no descartan traer al abogado de Pablo para que explique ante los medios el nuevo procedimiento.

"Con todo el respeto a las familias de las víctimas, si tiramos hacia delante, es porque tenemos una batería de argumentos demoledores que tienen que ver con toda una serie de irregularidades habidas en el juicio, básicamente juego sucio por parte de la Fiscalía, y no respetar la propia Fiscalía una serie de decisiones tomadas dentro del propio tribunal, etcétera. Entonces, creemos que son argumentos de peso, pero si lo verá así o no el tribunal no tenemos una bola de cristal. Si hay que seguir apelando después, se seguirá haciendo".

EL CASERÍO DE ZESTOA

Y todos están con ánimos para seguir apelando, hasta el propio Pablo, como han detallado su padre y su mujer, tras la llamada que mantuvieron con él. Cándido ha recordado que huyó de EEUU en cuanto conoció la cadena perpetua de su hijo. Volvió al caserío Ibar de Zestoa (Gipuzkoa), el mismo al que mañana, Tanya irá junto con sus dos hijos, para conocer los orígenes de esta familia, famosa por las hazañas de pelotari de cesta punta de Cándido en Miami, hermano a su vez del exboxeador Urtain (José Manuel Ibar). "Sin ustedes estaríamos perdidos", ha enfatizado Cándido.

"Yo tenía la esperanza de haber venido aquí con él, pero desgraciadamente no ha sido así, pero he traído a los hijos para que conozcan a su familia. Pablo sigue peleando. Está animado a luchar en este sentido", ha resaltado su esposa.