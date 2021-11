La Palma registra el seísmo de mayor magnitud desde el inicio de la erupción

El pequeño desborde que se produjo en el cono del volcán de La Palma se ha detenido y la lava fluye por coladas previas este viernes, un día en el que se permite el acceso a vecinos y regantes, excepto a los del barrio de La Laguna, ha informado el Cabildo palmero. El Cabildo de La Palma ha indicado en sus redes sociales que las medidas pueden variar según las condiciones meteorológicas y la evolución del proceso eruptivo.





Grabación de 13 minutos de la erupción registrada a cámara rápida en Jedey esta tarde / 13-minute footage of the eruption recorded in time lapse mode at Jedey this afternoon pic.twitter.com/42NctJcnyX