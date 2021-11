Urkullu ve viable que el 'pase covid' consiga respaldo jurídico

El incremento de contagios ha obligado a Euskadi a recurrir a la obligatoriedad del pasaporte de vacunación en determinadas actividades ligadas al ocio nocturno, como conciertos, y en restauración, previa consulta jurídica. El lehendakari, Iñigo Urkullu, afirmó ayer miércoles que espera contar con el aval del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) para la implantación en Euskadi de la exigencia del certificado sanitario de haber sido vacunado. Consideró que el certificado sanitario, una denominación "más correcta" que la del pasaporte covid, puede ser una medida efectiva, aunque es preciso contar con el respaldo del tribunal "para no sufrir situaciones del pasado", como los recursos y los fallos judiciales contrarios a las medidas del Ejecutivo vasco. "Creemos que todas medidas son ajustadas y proporcionadas", subrayó.

La posibilidad de que haya que exhibir el documento sanitario de forma obligada en discotecas o restaurantes ha provocado que las descargas diarias de certificados de vacunación se hayan multiplicado por diez en los últimos dos días hasta alcanzar las 22.000 por jornada, frente a la media diaria de 2.000 durante el último mes. Aunque hay que tener en cuenta que la pasada semana también comenzó la revacunación de las personas a las que se inocularon la monodosis de Janssen, cerca de 100.000, cuyos certificados se han actualizado con este nuevo pinchazo, lo que puede haber propiciado también un aumento de las descargas.

Hasta el momento, los vasos se han bajado 1.170.000 de estos certificados que acreditan contar con las dosis de vacunación contra el coronavirus pautadas por la UE.

Pero en la obligatoriedad del certificado digital, Euskadi no va sola. Varias comunidades reclaman este respaldo jurídico y también Galicia, comunidad en la que ya se exige el pase covid para acceder a los locales de ocio nocturno, ha planteado al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad ampliar su uso. El objetivo no es otro que poder exigir el certificado a los visitantes o acompañantes de los pacientes ingresados en los hospitales gallegos.

Resolución del supremo



En esta ocasión, las comunidades podrían obtener el plácet ya que el Supremo podría haber sentado jurisprudencia. En este sentido, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, considera que hay un "camino abierto" para que se solicite porque el Tribunal Supremo (TS), en una resolución judicial, así lo marcó exponiendo que el mismo "estaría justificado" en determinados ámbitos territoriales concretos, en un espacio acotado, atendiendo a la situación epidemiológica. Sin embargo, una vez más, el Gobierno de Madrid vuelve a exhibir fisuras porque el pasado mes de julio, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, declinó estudiar una fórmula para que fuera necesario disponer del certificado covid para poder acceder a algunos lugares de ocio. En aquel entonces, Rodríguez justificó esta decisión en que eso sería "estigmatizar" a la población joven.

Por su parte, el lehendakari volvió a apelar a la responsabilidad de la ciudadanía aún no vacunada para que lo haga y tenga en cuenta que la vacunación "no solo es por la salud individual, sino por solidaridad con el resto". Urkullu destacó que es necesario mantener el compromiso para conseguir el "control y erradicación completa" de la pandemia y remarcó que, en la actual situación de vigilancia sanitaria, es preciso "no bajar la guardia". "No podemos volver atrás, la autoprotección sigue siendo necesaria", destacó.

autotest de farmacia

Corrección. Las farmacias vascas pueden notificar desde ayer al Departamento de Salud los positivos que se detecten en los test de antígenos que se realicen en estas boticas. Hasta ahora las personas que se hacían un test tenían que comunicar su positivo a través de un formulario habilitado en la página web de Salud.

Prueba. Las farmacias podrán comunicarlo en un formulario de e-rezeta, para que Osakidetza confirme después ese positivo. Estos datos serán utilizados por el sistema vasco de salud para tramitar una cita y hacer una prueba.

resultado

protocolo el positivo debe mantenerse aislado

Hasta que Osakidetza confirme ese resultado, la persona que ha dado positivo en el test hecho en la farmacia debe estar aislado.