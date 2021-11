El Gobierno español destinará 6.430 millones contra la pobreza infantil

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra ha destacado que el Gobierno destinará 6.430 millones de euros para luchar contra la pobreza infantil, un problema que alcanzó "un récord" en 2014 cuando gobernaba Mariano Rajoy, ha afirmado, con "casi 1 de cada 3 niños" en riesgo de pobreza.

Belarra ha respondido así a una pregunta del senador del PP Jaime Miguel de los Santos sobre "las medidas de lucha contra la pobreza infantil que el Ejecutivo podría desarrollar con 108 millones de euros", que sería la cantidad ahorrada si se redujeran a la mitad los ministerios actuales, según el parlamentario

"Muchísimo menos que lo que va a hacer este gobierno con 6.430 millones de euros que es lo que se está consignando en los presupuestos generales del Estado para 2022 en apoyo a la lucha contra la pobreza infantil", ha destacado la ministra.

Una partida que irá destinada para acceso a becas, para escuelas infantiles y para acceso a la vivienda y, de esa inversión, la mitad a las familias que soliciten el ingreso mínimo vital.

Y le ha dicho "cómo no se lucha" contra la pobreza infantil: "No se lucha recortando 100 millones de euros en escuelas infantiles como hicieron cuando gobernaban en 2012, no se lucha recortando 400 millones en servicios sociales".

"Tampoco haciendo una amnistía fiscal inconstitucional como hizo el señor Montoro para regalarle 2.800 millones a su amigos los defraudadores, y como seguro que no se ayuda a los niños y niñas con bajos recursos en España es metiendo la mano en la caja como hacen usted cada vez que gobiernan", ha añadido.

Al respecto, la ministra ha reprochado al senador popular que la pobreza infantil alcanzó un récord en 2014 cuando gobernaba Mariano Rajoy, con "casi 1 de cada 3 niños" en riesgo de pobreza.

En cambio, para el senador popular ha sido este Gobierno el que "ha conseguido que hoy estemos en el tercer puesto entre los países europeos en que los niños están por debajo del umbral de la pobreza", según un reciente informe de Save the Children.

Por eso, su partido ha incluido una enmienda a los presupuestos para que se rebaje de 23 a 12 ministerios, lo que supondría un ahorro de 108 millones de euros, "los mismos que Save the Children reclama para frenar la sangría que a esas criaturas les deja todos los días en precariedad".