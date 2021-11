La calidad del aire arroja niveles "desfavorables" en áreas próximas al volcán

La calidad del aire en los municipios próximos al volcán de La Palma continúa en estos momentos "desfavorable", por lo que se mantiene suspendida la actividad lectiva presencial además de persistir las recomendaciones de reducir las actividades en el exterior.



Ante esta situación, los alumnos de los colegios de Tazacorte, El Paso, Puntagorda, Tijarafe y Los Llanos de Aridane se quedarán este martes sin clases presenciales debido al empeoramiento de la calidad del aire, según datos facilitados por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.





Imágenes a las 15.30 h canaria en el que se ven las tres entradas de la lava al mar, la última en la playa el Charcón esta mañana/Images at 3.30 pm Canarian time in which the three entrances of the lava to the sea are observed, the last one on the beach of El Charcón this morning pic.twitter.com/CpzTdOUVwU