Caen la sismicidad y la emisión de dióxido de azufre tras días de repuntes

Los científicos que siguen la evolución de la erupción del volcán de La Palma han observado en las últimas horas una caída de la sismicidad, tras haberse registrado el mayor número de terremotos profundos desde el inicio de la erupción, y de la emisión de dióxido de azufre (SO2) asociado al penacho volcánico, que ha vuelto a registrar niveles bastante más bajos que en días anteriores.





Imágenes tomadas a las 13.30 (hora canaria) desde el Mirador Astronómico del Llano del Jable / Footage taken at 1.30 pm (Canarian time) from the Llano del Jable Astronomical Viewpoint pic.twitter.com/HEwzzAGCHO — INVOLCAN (@involcan) November 12, 2021

MÁS DE 470 PERSONAS ALBERGADAS

EPISODIOS DE ALTA TURBIDEZ

La directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias y portavoz del Comité Científico del Pevolca,y hoy tan sólo ha habido 7.María José Blanco señaló que si bien estamos en un nivel descendente (incluso el tremor en las últimas 24 horas se sigue manteniendo en niveles bajos), esta, pudiéndose alcanzar intensidades de V y VI en la escala EMS.Respecto a la emisión de SO2 asociado al penacho, la portavoz del Comité Científico destacó que. Y en el caso de la emisión difusa de dióxido de carbono asociado al edificio de Cumbre Vieja, apuntó que aún continúa registrando valores por encima de los niveles de fondo (establecidos entre 200 y 1.300 toneladas diarias), obteniéndose un valor en el día de ayer en el rango entre 1.800 y 1.950 toneladas diarias.Por su parte, el director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, informó que ayer jueves, sobre las 14.15 horas, se produjo un pequeño desbordamiento en el cono volcánico con derrame de abundante lava que finalizó a las pocas horas sin crear nuevas coladas. Sin embargo, este, haciéndola crecer.Miguel Ángel Morcuende puntualizó que este nuevo aporte de lava, y el crecimiento se ha producido únicamente en la playa de Los Guirres, donde sí ha habido pequeñas afecciones, como al propio chiringuito, que ya ha sido arrasado.El director técnico resaltó que este discurrir de la lava supone una buena noticia, pues al final toda la energía está encontrando salida yen algunas de las zonas límite de las coladas, tanto del sur como del norte.En cuanto al resto de las coladas, apuntó que su situación sigue siendo estable. No obstante, afirmó que existe probabilidad de que la. Según Morcuende, esto sería lo más deseable, puesto que esEn cualquier caso, Miguel Ángel Morcuende aclaró que dependemos de la topografía del cono y de las zonas donde se puedan producir nuevas evacuaciones de lava. En este sentido, señaló que si se produjera una evacuación al norte, la lava discurriría por coladas que ya han discurrido hacia el norte o en una nueva colada que se pegaría a las anteriores.En otro orden de cosas, detalló que, tres más que ayer. Del total, 404 se hospedan en el hotel de Fuencaliente y 67 en Los Llanos de Aridane. Además, hay 43 personas dependientes atendidas en centros sociosanitarios insulares.La consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma, Nieves Hernández, informa este viernes de que desde esta mañanapor la institución insular a las personas afectadas por la erupción del volcán."Unas donaciones que sabemos que son muy esperadas y necesarias, por lo que hemos estado trabajando con la máxima celeridad, de la manera más efectiva y con la mayor transparencia para que lleguen cuanto antes a los bolsillos de las personas damnificadas por la erupción", señala Hernández en una nota.La consejera explica que estas"Si la unidad familiar o de convivencia económica inscrita en el Registro Único de personas afectadas por la erupción volcánica, detalla.Por otro lado,, y se mantiene la anchura máxima entre coladas exteriores en 3.100 metros. También continúa la ampliación del segundo delta lávico, principalmente en dirección perpendicular a la línea de costa, solapándose con el primero.Del informe del Comité Científico del Pevolca se desprende que en las últimas horas se han detectado episodios de alta turbidez en la columna de agua a distancias de hasta 1 kilómetro respecto al frente de lava, ocasionados por la invasión del material lávico en el océano en los del deltas D-1 y D-2. Estos episodios podrían nuevamente ocasionar la aparición de peces muertos en superficie. EstasLay la predicción meteorológica indica que el viento dispondrá la nube de cenizas en dirección S-SW, por lo que no se descarta la llegada de ceniza fina a El Hierro. Durante las próximas 36-48 horas continuará el escenario favorable para la operatividad de los aeropuertos.Asimismo, los modelos de predicción numéricos señalan que con una. En estos momentos los modelos señalan que el sistema se situaría al oeste de Canarias a partir del martes, aunque por el momento se desconoce las zonas e islas que podría afectarRespecto a laSólo en la estación de El Paso se registró un valor horario por encima del umbral de alerta a las 13.00 horas, que remitió a la hora siguiente. No se produjeron superaciones del umbral diario en ninguna de las estaciones y duranteen Puntagorda y Los Llanos, y buenos o razonablemente buenos en el resto de las estaciones.