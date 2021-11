El viento limpia el aire en La Palma y dirige los gases hacia el suroeste

La mayor parte de la lava liberada por la erupción de Cumbre Vieja avanza sobre las coladas previas, situadas en la zona central, ha anunciado hoy el Cabildo de La Palma, que señala que el viento está ayudando a limpiar el aire, dirigiendo los gases y partículas del volcán hacia el suroeste.



La proximidad de la lava a la carretera LP-211 ha obligado a restringir el uso de esta carretera que permite el acceso a Puerto Naos, por lo que se ha decidido que la ruta de entrada y salida a esta población sea la carretera que conecta Las Manchas con el club de tenis. Se recuerda, asimismo, que para regar las fincas de El Remo, Charco Verde, Puerto Naos y Las Hoyas es necesario pedir cita con la comunidad de regantes.





Fotografía tomada a las 10.45 (hora canaria) desde Tacande, que muestra el color azulado de la pluma de SO2 y también gran cantidad de ceniza / Photograph taken at 10.45 (Canarian time) from Tacande, showing the bluish color of the SO2 plume and also a large amount of ash pic.twitter.com/asVixGSg7o — INVOLCAN (@involcan) November 5, 2021





Exenciones en el IRPF

Nuestros compañeros que están haciendo medidas de miniDOAS en posición móvil marítima envían este video de la fajana (12.30 h canaria) / Our colleagues who are doing miniDOAS measurements in maritime mobile position sent this video of the lava delta (12.30 pm Canarian time) pic.twitter.com/Q9ktEf1moq — INVOLCAN (@involcan) November 5, 2021

Detectan una leve deformación del terreno

Últimas imágenes del día de la erupción, a las 19.30 (hora canaria) desde Tacande / Last images of the day of the eruption, at 7:30 p.m. (Canarian time) from Tacande pic.twitter.com/JDlHLYZ0aD — INVOLCAN (@involcan) November 4, 2021

54 terremotos en las últimas 24 horas

El presidente del Gobierno español,, ha anunciado lay en elde todas las ayudas que perciban los ciudadanos de La Palma por la destrucción de viviendas y edificios causada por el volcán.En su sexta visita a La Palma desde que el volcán hizo erupción el 19 de septiembre, Sánchez ha indicado que esta exención se aprobará en el próximo Consejo de Ministros, y ha anunciado además que para impulsar al sector turístico se van a bonificar el 100 por cien de las tasas vinculadas al uso deen la isla a lo largo de 2022.Por otro lado, esta próxima semana se van a transferir los 1comprometidos en ayudas para losde La Palma y 5 millones de euros al Gobierno de Canarias para atender la emergencia social de esta catástrofe.El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado en la estación más cercana a los centros eruptivos del volcán de La Palma unaCarmen López, directora del Observatorio Geofísico del IGN, señala que en ningún modo es comparable a la deformación súbita de 10 centímetros detectada hace diez días, y que los científicos interpretaron entonces como un posible indicio de un aumento del canal de lava o la apertura o cierre de algún punto de emisión. López habla de unae indica que quizá pueda ser corregida en una próxima medición.Al igual que con el resto de parámetros, la también portavoz del comité científico del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias (Pevolca) pide analizar tendencias, más que quedarse con las variaciones diarias, salvo que sean especialmente significativas, y la de hoy no es el caso, según su criterio.En las estaciones más alejadas del centro eruptivo se mantiene una ligera deflación del terreno, posiblemente, indica el IGN en un comunicado. En el mismo, detalla que la amplitud de la señal de tremor volcánico tiene niveles medios bajos, pero con pulsos de intensificación.El IGN contabiliza, de los cuales siete han sido sentidos por la población, uno de los cuales con intensidad máxima IV. El de mayor magnitud, de 4,5, tuvo lugar a las 00:05 horas a 35 kilómetros de profundidad y fue sentido con intensidad IV en la isla de La Palma.Cuatro temblores fueron localizados a profundidades en torno a los 30 kilómetros, y el resto de los hipocentros rondaron los 12 kilómetros. La medición efectuada a primera hora de este viernes sitúa, con dirección sur-sureste.