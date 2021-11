La OMS recalca que las vacunas no afectan a la fertilidad ni causan impotencia

Ninguna de las vacunas contra la covid-19 pueden causar o estar relacionadas con problemas de fertilidad o impotencia, aseguró hoy un experto de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Joachim Hombach, al responder a preguntas del público a través de redes sociales.

"No hay posibilidad biológica de que las vacunas estén relacionadas con problemas de impotencia o fertilidad", recalcó Hombach en respuesta a uno de los bulos más extendido y que difundido por sectores antivacunas.

Esta aclaración se produjo poco después de que la OMS anunciara la aprobación del uso de emergencia de la vacuna anticovid Covaxin, producida por los laboratorios indios Bharat Biotech.

Se trata del séptimo preparado que es evaluado y autorizado por el organismo con el fin de frenar la pandemia, que ha causado ya más de cinco millones de muertes en el mundo.

Las vacunas anteriormente aprobadas son las de Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm.

"No tenemos ninguna indicación de que las vacunas estén relacionadas con problemas de impotencia o con la fertilidad. Es más, no hay posibilidad biológica de que esto suceda. Pienso que son rumores totalmente desprovistos de fundamentos y que no responden a la lógica de los mecanismos biológicos", agregó el experto.

En la misma interacción virtual con el público, la directora adjunta de la OMS para el acceso a los medicamentos, Mariangela Simao, recalcó la importancia de informarse a través de fuentes confiables, empezando por la propia página web de la organización, así como por sus cuentas oficiales en redes sociales, en las que se informa extensamente de los mecanismos rigurosos que se aplican para la aprobación de las vacunas y sus garantías de seguridad y eficacia.