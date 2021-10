Pasa a disposición judicial el detenido por el crimen del niño en Lardero.

El hombre de 54 años detenido como presunto autor del homicidio de un niño de 9 años en Lardero (La Rioja) el pasado jueves, ha pasado este domingo a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Logroño.



El detenido, quien estaba en libertad condicional desde abril de 2020, ha salido, hacia las 10:25 horas, de las dependencias de la Guardia Civil en Logroño, con destino al Palacio de Justicia de La Rioja, que se encuentra a unos 400 metros de distancia.





La Guardia Civil acaba de trasladar hace escasos minutos al presunto asesino del menor de 9 años de Lardero desde el cuartel a los juzgados de Logroño entre gritos de asesino e insultos pic.twitter.com/oEnc6HPq2B — EuropaPress La Rioja (@EPLaRioja) October 31, 2021

Se le concedieron hasta 39 permisos

"Un hombre se llevaba al niño mediante engaño"

Invitó previamente a una niña a ir a jugar

El detenido fueela una joven agente inmobiliaria, ocurrido en Logroño en 1998, a 20 y 10 años de prisión, respectivamente, condena que cumplía en agosto de 2023. Además, en julio de 1993 fue condenado a 7 años de cárcel por otra agresión sexual, que quedó extinguida en mayo de 1997.Fuentes penitenciarias han detallado que, entre 2013 y 2020, el arrestado disfrutó de 39 permisos , autorizados por el juez de vigilancia penitenciaria.En noviembre de 2019, cuando ya había cumplido las tres cuartas partes de la condena, se reunió la Junta de Tratamiento de la cárcel del Dueso (Cantabria) y acordó, con división de opiniones, que continuara en el segundo grado (régimen ordinario).El interno recurrió esta medida ante Instituciones Penitenciarias y la administración(régimen abierto) al tener en cuenta que había cumplido las tres cuartas partes de la condena, que en los 39 permisos no se habían registrado incidentes y que el régimen tratamental era positivo.Tras ello, a este hombre, que fue trasladado a la prisión de Logroño en 2020,en abril de ese año, sin que se opusieran ni la Fiscalía ni el juez.Los hechos se produjeroncuando se recibió una llamada a través de 112 manifestando la desaparición del menor, cerca de Villa Patro. Además, y según testigos, estos manifestaron cómoPosteriormente, Guardia Civil y Policía Local de Lardero se dirigieron hacia el lugar y, a los pocos minutos, la patrulla de Guardia Civil de Villamediana dio aviso y pidió una ambulanciaen el interior de un portal de la localidad.Una vez que llegó la ambulancia al lugar intentaron reanimar al menor sin conseguirlo yde los hechos.Tras conocer el suceso, numerosos vecinos de la localidad acudieron a las inmediaciones de dicho barrio de Lardero en donde era patentey, cuando presuntamente el coche de Policía salió del lugar de los hechos con el detenido dentro, se oyeron numerosos insultos y gritos contra el presunto asesino.La Delegación de Gobierno ha querido concretar las informaciones que han aparecido en las redes sociales sobre la denuncia de un hecho parecido en policía. En este punto, explican,, se denuncia que en elun varón invitó a una niña a ir a jugar con su hija, a lo que no accedió.Los datos aportados en la denunciacon la persona detenida ayer y no constan otros hechos similares.