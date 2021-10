Una nueva colada del volcán de La Palma amenaza Puerto Naos y destruye más edificaciones

El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha informado que en las últimas 24 horas ha habido un aporte importante en las coladas número 1, 7 y 3, una pequeña colada que se mueve en medio de las dos anteriores y que desciende a unos 20 metros por hora hacia Puerto Naos, si bien todavía se encuentra a bastante distancia.



El director del Pevolca explicó en rueda de prensa que se trata de una colada pequeña que probablemente no alcance mucha superficie porque ahora mismo está engullendo nuevas edificaciones, lo que hace que sea mucho más complicado moverse al hacerse más viscosa. Precisó que ahora se encuentra a unos 20 metros del camino de Aniceto y puede haber una posible afección a la pista que se está utilizando para bajar a Puerto Naos. Además, está tocando una zona que estaba muy poblada y que actualmente está evacuada.





Vídeo registrado a las 14.30 (hora canaria) desde Las Manchas que muestra una actividad volcánica algo inferior a días anteriores / Video recorded at 2:30 p.m. (Canarian time) from Las Manchas that shows a lower volcanic activity than previous days pic.twitter.com/q58fDYF4Ml — INVOLCAN (@involcan) October 28, 2021

Más imágenes de la erupción grabadas a las 20.30 (hora canaria) para finalizar el día de hoy / More footage of the eruption recorded at 8.30 pm (Canarian hour) to conclude today's live tweeting of Cumbre Vieja activity pic.twitter.com/BUb7SCycn4 — INVOLCAN (@involcan) October 27, 2021

Fotografías tomadas hoy durante el vuelo científico en helicóptero de la @guardiacivil con un equipo de INVOLCAN, que ha permitido chequear el estado de las coladas mediante termografía infrarroja y realizar medidas de SO2 y CO2 en el penacho volcánico #LaPalma pic.twitter.com/wHEoXdgVke — INVOLCAN (@involcan) October 27, 2021

SUPERFICIE AFECTADA

La directora del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y portavoz del Comité Científico, María José Blanco, añadió que también, y en la 7, que amplía su anchura y se encuentra en estos momentos a 84 metros de la costa. Ante la previsión de que esta colada pueda llegar al mar, la UME ya está preparada por si hay que proceder al confinamiento de los barrios de Tazacorte que se puedan ver afectados por la emisión de ácido clorhídrico.Por otro lado, el director del Pevolcadado que la colada número 8 "pende de un hilo" y sólo con que reciba un nuevo aporte detrás volvería a desplazarse, de ahí que en principio no haya posibilidad de un regreso a las viviendas.En cuanto a la, continúa localizándose en las mismas zonas y a las mismas profundidades, tanto intermedias, entre 10 y 15 km, como profundas, a más de 20 km. Sigue el aumento del número de eventos con magnitudes superiores a 3.5 mbLg, tanto a profundidades medias como profundas. En las últimas 24 horas se ha alcanzado una magnitud de 4.8 mbLg y la intensidad IV, lo que se produjo en nueve ocasiones. Asimismo, se mantienen valores altos de la amplitud de la señal del tremor con pulsos de intensificación. Continúa siendo probable la ocurrencia de sismos sentidos, pudiendo alcanzar la intensidad de VI en la escala EMS.Respecto a la(LP03), ésta ha revertido. María José Blanco señaló que, si bien no existe un consenso entre los científicos, una posible explicación de esta reversión podría ser el tránsito de un volumen de magma hacia la superficie y un caudal mayor. Asimismo, en la actualidad no hay nuevas deformaciones relevantes y en las estaciones más alejadas del centro eruptivo persiste una ligera deflación regional de origen profundo.También se ha observado una(SO2) durante los últimos cuatro días, alcanzando en el día de ayer el valor de 16.350 toneladas diarias, siendo un valor subestimado. En cuanto a la emisión difusa de dióxido de carbono (CO2) en el edificio de Cumbre Vieja, tras una tendencia decreciente de diez días, desde el día 22 se viene produciendo una tendencia ascendente, registrándose ayer 1.380 toneladas.Las próximas horasy se prevé que el penacho de cenizas y SO2 de la columna eruptiva se disponga en las próximas 36 a 48 horas hacia el suroeste y oeste del foco eruptivo. Este escenario meteorológico es favorable para la operatividad de los aeropuertos canarios. No se descarta la llegada de ceniza fina a El Hierro. Hoy y mañana continúa una probabilidad baja de precipitaciones débiles en las vertientes norte y este de La Palma.Miguel Ángel Morcuende añadió que en los próximos días se prevé una, por lo que muy probablemente habrá de nuevo algo más de concentración de partículas en suspensión y, dado que la inversión será más baja, también se puede complicar la dispersión de gases contaminantes.En relación a la, ayer se produjo un episodio de contaminación en la vertiente oeste de la isla, superándose el valor del límite horario en Puntagorda y Fuencaliente. En concreto, los valores registrados en Puntagorda supusieron la superación del umbral de alerta a la población (establecido en 500 microgramos/m3) en tres ocasiones consecutivas entre las 09.00 y las 11.00 horas. Como consecuencia de estos picos registrados, ayer se superó el valor límite diario en esta estación con un promedio diario de 197 microgramos/m3. A lo largo del día de hoy los valores siguen estando por debajo de los umbrales.Durante el día de hoy los valores más significativos se registran nuevamente en Puntagorda, con un máximo horario de 283 microgramos/m3, registrándose a las 03.00 horas y con una tendencia actual a la baja. A este respecto, Morcuende señaló que sigue sin haber una "explicación clara" de por qué se da este fenómeno que sigue preocupando, de ahí que el Pevolca ya tenga listo elEn otro orden de cosas, el director del Pevolca también ha querido poner en valor el trabajo que vienen realizando los cuerpos y fuerzas de seguridad (Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica y Policía Local), así como la implicación de la UME, que en las últimas semanas vienen realizando, además de otras labores, limpieza de cubiertas en la zona de exclusión. De hecho,en los últimos diez días con el objetivo de evitar que se hundan. Asimismo, en la UME también hay 40 personas del Regimiento de Infantería Tenerife 49 que van a ser sustituidas por otras 40 que vienen del Regimiento de Artillería, también de Tenerife.El último dato sobre la superficie afectada por la erupción volcánica se estima en20,48 hectáreas más que el disponible ayer.El número deasciende, en estos momentos, aDe ellas, 388 se hospedan en el hotel de Fuencaliente y 70 se encuentran en un centro hotelero de Los Llanos de Aridane. Todas están siendo atendidas por Cruz Roja Española, en coordinación con los servicios sociales municipales. Además, hay 44 personas dependientes atendidas en centros sociosanitarios insulares.En relación a los, actualmente hay 2.296 edificaciones/construcciones afectadas, de las cuales 2.183 estarían destruidas y 113 en riesgo. Según los datos facilitados por el catastro sobre las construcciones afectadas, se mantienen en unas 1.293 edificaciones, de las cuales 1.039 son de uso residencial, 136 de uso agrícola, 64 de uso industrial, 29 de ocio y hostelería, 11 de uso público y 14 de otros usos.