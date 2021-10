El gobierno de EEUU investiga a Facebook por malas prácticas

La Comisión Federal de Comercio (órgano de regulación gubernamental) ha comenzado a examinar documentos internos de Facebook donde la compañía reconoce los efectos dañinos sobre sus usuarios, según una información exclusiva que hoy publica el diario Wall Street Journal (WSJ).





FTC staffers have begun looking into disclosures that Facebook's internal company research had identified ill effects from its products, according to people familiar with the matter https://t.co/rotj4BeDGV