Sagardui insiste en que Euskadi mantendrá la mascarilla en Primaria

Euskadi mantendrá la obligatoriedad de llevar mascarilla en los patios para los menores de 12 años en una situación de la pandemia de la covid-19 que puede derivar en una "nueva ola", según ha asegurado la consejera de Salud, Gotzone Sagardui.

En declaraciones a los periodistas en el BEC de Barakaldo, donde se ha presentado la Estrategia de Atención Sociosanitaria de Euskadi 2021-2024, Sagardui ha recordado que, entre lo que se ha aprendido en esta pandemia, es que el virus "va buscando su supervivencia" y lo consigue "instalándose en las poblaciones más vulnerables".

"En estos momentos, la población infantil menor de 12 años es una de las más vulnerables que tenemos porque no hay una vacuna pediátrica que les hayamos podamos administrar", ha añadido. Por ello, cree que hay que evitar que en los patios escolares "no puedan jugar entre ellos, al tener que mantener las distancias" si no llevan mascarillas. "¡Ayúdemosles!", ha emplazado.

La consejera ha explicado que el uso de la mascarilla es una de las medidas preventivas "para todos, para evitar ese contagio y evitar que se expanda el virus". En este sentido, cree que los niños menores de doce años deben llevarla en los patios "para protegerles" porque no es para "fastidiarles". "Estamos intentando mantener su normalidad en este fin de pandemia", ha manifestado.

Gotzone Sagardui ha indicado que el protocolo en Euskadi establece la utilización de las mascarilla en esos casos y ha recordado que la evolución de la pandemia "no es buena" y se está decidiendo si esto puede "transformarse en una nueva ola". "El contexto no invita a pensar que estemos en un momento de mayor relajación de las medidas", ha remarcado.

Por ello, ha llamado a contribuir a la prevención para la protección e impedir la expansión del virus. "Ponerse la mascarilla nos protege, pero también ayuda a la no expansión del virus", ha insistido.