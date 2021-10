El Aita Mari espera puerto con 105 migrantes, de ellos seis positivos por covid

El Aita Mari, el buque de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario (SMH), se encuentra desde el pasado martes esperando un puerto tras haber rescatado en el Mediterráneo central a 105 migrantes, entre los que se han detectado seis casos de coronavirus.



La ONG ha confirmado hoy los seis casos de coronavirus tras haber sometido a todos los rescatados a una prueba rápida. "Por segunda vez, Malta e Italia han rechazado la solicitud de un puerto y nos remiten a las autoridades españolas, de las que estamos esperando una respuesta", dijo desde el barco Íñigo Mijangos, presidente y primer oficial del Aita Mari.



"Según las leyes europeas, son los Estados concernientes los que tienen que ponerse de acuerdo para coordinar el desembarco de personas que hemos rescatado en un momento de alto riesgo para sus vidas", añadió.



Por otra parte, Italia ha dado luz verde este viernes al buque de rescate alemán 'Sea Watch 3' para atracar en el puerto de Pozzallo, en la isla de Sicilia, con más de 400 migrantes a bordo.





We are happy that our 406 guests will soon be able to go ashore. Nevertheless, these delays of disembarkation must stop! People rescued from distress at sea have the right to be taken to a place of safety immediately, which can only be in Europe. pic.twitter.com/4RA9GeP102