El Gobierno vasco advierte de que los datos de la pandemia "no son buenos"

La consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, ha advertido este miércoles de que "lo que entre todos" se ha logrado "con tanto esfuerzo, no va por buen camino", porque los datos que ofrece la evolución de la pandemia de la covid-19 en Euskadi "no son buenos", y ha pedido "prudencia" a la población porque "no ha acabado".

En una entrevista concedida a ETB1, Sagardui ha afirmado que, a pesar de que el Departamento de Salud ha pasado a publicar los datos de la evolución de la pandemia una por semana, los revisan a diario, y ha lamentado que "la evolución de hoy tampoco es buena".

Así, según ha dicho, a pesar de que las UCI "van bien", la tendencia de contagios "crece" y la tasa de incidencia acumulada en 14 días es mayor de 66 casos por 100.000 personas. Además, ha señalado que es "especialmente preocupante" el número reproductivo básico, la tasa que muestra cuantas personas contagia una persona enferma de covid-19, ya que en estos momentos es del 1,25 en Euskadi.

"No son buenos datos. Pido prudencia y recuerdo que la pandemia no ha acabado y que está en nuestras manos lo que podemos hacer, es decir, mantener las distancias, evitar lugares con muchas agloremaciones, airear sitios cerrados y utilizar la mascarilla siempre que podamos. Es importante, no pensemos que de la pasada semana a esta la pandemia ha desaparecido de nuestras vidas", ha advertido.

La consejera de Salud ha reconocido que, como son cifras "muy pequeñas" para una pandemia, "los pequeños incrementos tienen una gran influencia en los porcentajes y en los indicadores", aunque ha insistido en que "mantener la protección es la mejor herramienta" para evitar contagios.

"Esperemos que las cosas se mantengan así, en estos márgenes, y que no estemos ante el inicio de un nuevo incremento. Es sabido que viviremos altibajos, está previsto, pero tratemos de que la subida sea la menor posible y la bajada la mayor posible", ha dicho.

En este sentido, ha admitido que ha habido "una cierta relajación" en el uso de la mascarilla, "tras tanto tiempo esperando a que las cosas fueran mejor", y ha considerado que "podemos hacerlo mejor".



VACUNACIÓN

Asimismo, Gotzone Sagardui ha afirmado que seguirán los criterios que fijen la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Comisión de Salud Pública en el caso de extender a toda la población la tercera dosis de la vacuna anticovid, y ha asegurado que, si llega esa situación, Osakidetza "estará preparada".

De momento, están recibiendo la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 las personas mayores de 70 años y aquellas que, como consecuencia de una enfermedad, no tengan una inmunización suficiente, siempre que hayan transcurrido seis meses desde que recibieron la segunda dosis.

"Como siempre hemos hecho, seguiremos los criterios de la EMA y de la Comisión de Salud Pública. Cuando llegue el momento, si es que llega, Osakidetza estará preparada y daremos la tercera dosis, pero, de momento, vayamos paso a paso y, como siempre hemos hecho en Euskadi, siguiendo lo que nos digan los expertos", ha indicado.

Ante la posibilidad de vacunar a los menores de 12 años, la consejera de Salud ha manifestado que la industria farmacéutica aún está realizando las presentaciones pertinentes ante la EMA y que los estudios e investigaciones "llevan su tiempo".

"Estamos a la espera y se necesitara un tiempo para hacer y completar esas vacunas. No hay fecha. Sabemos que se han presentado propuestas, pero será todo en base a los resultados, porque se debe actuar con total seguridad", ha explicado.

Asimismo, ante la posibilidad de tener que tomar la vacuna anticovid cada año a partir de ahora, ha dicho que "aún debemos esperar y ver cual es la evolución", aunque ha recordado que la pandemia es "a nivel mundial" y que eso puede tener "influencia" en la decisión.



VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE

Por último, Gotzone Sagardu ha destacado que la campaña de vacunación contra la gripe que se ha dado comienzo esta semana en Euskadi con colectivos vulnerables "va bien", que son ya unas 97.000 personas las que han cogido cita para vacunarse y que ya se han inoculado más de 44.000 dosis.

Además, ha recordado que, a partir del próximo mes de noviembre, cualquier ciudadano tendrá la oportunidad de coger cita para vacunarse contra la gripe.