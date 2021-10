El Gobierno vasco intensifica las inspecciones en vías secundarias

La Ertzaintza, en colaboración con las policías locales, reforzará del 18 al 24 de octubre la vigilancia de las condiciones técnicas de los vehículos que circulen por vías secundarias. El objetivo de esta campaña es comprobar que se cumplen las exigencias reglamentarias para circular por carretera.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, se prestará especial atención a la inspección técnica de vehículos (ITV), el alumbrado y los neumáticos.

La directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Sonia Díaz de Corcuera, ha subrayado que "la seguridad del vehículo está directamente relacionada con un correcto mantenimiento del mismo". "En ese sentido, las revisiones periódicas son fundamentales y llevar al día la ITV, a su vez, corrobora que las condiciones técnicas se ajustan a lo reglamentariamente establecido. Por obvio que parezca, es imprescindible tener el vehículo en buenas condiciones para evitar accidentes", ha añadido.

No tener la ITV al día constituye una infracción grave, que conlleva una sanción de 200 euros. En cuanto al alumbrado, si se detectan anomalías, se informará a la persona conductora para que las subsane. Si estas se producen en pleno trayecto, no se impedirá la marcha, siempre que esto no suponga un riesgo, ya que actualmente no es obligatorio llevar un juego de lámparas de repuesto.

Asimismo, los neumáticos deben presentar una profundidad en las ranuras de rodamiento de 1.6 mm como mínimo. Además, deben conservar siempre las inscripciones reglamentarias, no pueden presentar ampollas, deformaciones, roturas, grietas, ni cables al descubierto.

La campaña de inspección de las condiciones técnicas de los vehículos forma parte de un Calendario de 46 campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte, programadas a lo largo de todo el año.