Las cinco noticias del día que no te puedes perder

La mujer encontrada esta mañana muerta en una vivienda de Gasteiz ha sido asesinada por su marido con un cuchillo, quien se ha suicidado posteriormente, mientras en la casa permanecían lo dos hijos menores de edad de la pareja, según han informado a Efe fuentes conocedoras del caso.



Los Servicios de Emergencia han localizado al hombre de 67 años de edad, vecino de Izurtza, desaparecido la tarde de este pasado lunes en Aramaio mientras recogía setas, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. El hombre se encuentra en buen estado de salud pese a haber pasado toda la noche a la intemperie.



Maite Nieto y Pili Domínguez pasaron hace más de dos décadas por un cáncer de mama. Lucharon como todas y cada una de las mujeres que pasan por esta enfermedad y, como ocurre cada vez en más ocasiones, superaron ese cáncer que, de alguna manera les ha cambiado. Ahora saben que "hay que comerse la vida", pero en los bocados diarios no se olvidan de ayudar a los demás. Su alma solidaria se refleja en la asociación Acambi y en torno a este colectivo ha florecido su última iniciativa; organizar una marcha desde Santurtzi a Bilbao para visibilizar el cáncer de mama y recaudar fondos para seguir avanzando en la investigación. "Ya que no se iba a poder hacer la Marcha Rosa de Bilbao, Pili me propuso hacer una marcha desde Santurtzi y le dije que genial, que lo primero que haríamos sería pedir permiso a Acambi", apunta Maite.



La asociación de ikastolas Ikastolen Elkartea, ha pedido a los gobiernos vasco y navarro que deroguen la obligatoriedad para los alumnos de Primaria del uso de mascarillas en los espacios al aire libre de los centros de enseñanza.



La residencia Rodríguez de Andoin V de Portugalete ha registrado un brote de covid-19 que ha dejado en el centro 50 usuarios y once profesionales contagiados, según han informado fuentes del departamento de Acción Social de la Diputación de Bizkaia.