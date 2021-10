Las cinco noticias del día que no te puedes perder

Sidenor ha anunciado esta mañana que parará la producción en Basauri 20 días ante el "desorbitado" precio de la electricidad. El grupo industrial considera que en estos momentos es mejor cerrar su planta vizcaina y mandar a los trabajadores a casa cobrando su sueldo que mantener los hornos encendidos y asumir el gasto.



La Ertzaintza ha identificado a tres de los agresores que atacaron a un pasajero del metro la madrugada del pasado sábado. Uno de ellos, de 21 años, ha quedado en calidad de investigado y los otros dos lo serán en las próximas horas, según ha informado el departamento vasco de Seguridad.



En el Hotel Ercilla de Bilbao, colgaron el sábado el cartel de completo. No lo hacían desde 2019. "Es un pequeño apoyo para seguir peleando", asegura Iñaki Etxeguren, su director, quien, pese a la "buena ocupación" en el puente, se muestra cauteloso. "Estos datos hay que cogerlos con satisfacción, pero para que se pueda hablar de una recuperación todavía queda muchísimo tiempo y trabajo por hacer", afirma.



La dirección del Pevolca (Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias) ha ordenado este lunes el confinamiento domiciliario de casi 3.000 personas en varias zonas de los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane tras la liberación de gases por la combustión del incendio de la planta de cemento ubicada en el polígono industrial de Callejón de la Gata.



Esta no es una fake new. Es decir, no es lo que hoy en día se conoce como noticia falsa o bulo. A pesar de sus ingredientes cinematográficos de una película de José Luis Cuerda, por ejemplo, o de un capítulo televisivo de Vaya semanita, aconteció en Durango. Ocurrió hace 56 años, el 30 de junio de 1965 para ser exactos, y los documentos del Archivo Municipal de la localidad así lo corroboran. Una historia curiosa para recordar hoy, jornada en la que se honra a la Amatxu y los txikiteros celebran su día.