La gastronomía de Bizkaia vuelve a tener espacio destacado en la clasificación The World's 50 Best Restaurants 2021. El Asador Etxebarri de Bittor Arginzoniz se mantiene en el podio como tercer mejor restaurante en el mundo mientras que Azurmendi, la casa de Eneko Atxa, se sitúa en el puesto 49.





