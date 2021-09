Los pacientes podrán volver a acudir acompañados a los ambulatorios en Euskadi

Osakidetza quiere recuperar para final de año la atención presencial que había antes de la pandemia -el 65% del total- y retomará de manera "paulatina" las consultas en los centros de salud, a los que se podrá ir acompañado y se atenderá a los pacientes con síntomas respiratorios en franjas horarias diferentes.

Así lo ha anunciado la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, en la que ha explicado que se atenderá a la población en su centro de salud habitual, ya que estos "dejarán de estar sectorizados entre covid y no covid".

"Queremos aumentar la presencialidad", ha dicho la consejera, que ha apuntado que esta vuelta a la atención presencial será paulatina y ha reclamado la colaboración de los ciudadanos.

En cualquier caso, se mantendrán las consultas telefónicas, un sistema "muy útil" durante la pandemia ya que ha demostrado que se pueden gestionar muchas cuestiones sin necesidad de ir al ambulatorio; al tiempo que se desplegará un nuevo sistema de cita previa online para derivar al paciente a una consulta presencial de una forma "más eficiente".

Se mantendrá en todo caso la posibilidad de pedir cita tanto por teléfono como de manera presencial, aunque la consejera ha animado no obstante a no presentarse en el centro de salud si no es necesario para tratar de que el aforo sea siempre el mínimo posible de manera que se preserve la salud tanto de los profesionales como de los pacientes.

Por otra parte, Sagardui ha avanzado que se eliminarán las distancias en los ambulatorios, donde se retirarán las barreras arquitectónicas instaladas desde que empezó la pandemia (mamparas, precintos...).