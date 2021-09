Euskadi se adelanta un año a la ley de FP y pilota ya el nuevo modelo dual

Los centros de Formación Profesional de Euskadi han tocado a zafarrancho de combate. Se busca empresa. En realidad, se buscan cientos de empresas interesadas en acoger a 41.000 estudiantes en prácticas desde primer curso y durante dos años. No es un reto sencillo. Pero el caso es que Euskadi ha decidido adelantarse un año a la entrada en vigor de la futura Ley de Formación Profesional y hacer este curso un pilotaje del modelo dual que propone el texto, cuya aprobación está prevista a finales de diciembre o enero de 2022. ¿Y esto qué significa? Que se quiere que todos los ciclos formativos de Grado Medio y Superior pasen a ser duales (alternancia de formación y prácticas en empresa).

"En Euskadi, creo que con buen criterio por parte del Gobierno vasco, los centros de FP hemos puesto en marcha una experiencia piloto muy amplia de la FP dual de la nueva ley. De este modo, los estudiantes de primero irán a las empresas a partir del 1 de abril del año que viene", desvela Julen Elgeta, presidente de la Asociación de Centros Concertados de FP Hetel.

El proyecto de ley de Formación Profesional aprobado en junio por el Consejo de Ministros propone varios cambios sustanciales pero "tiene mucho consenso, así que se aprobará casi sin ninguna duda", asegura. Una de las principales referencias en las que se han inspirado para redactar la ley –dice Elgeta– es el sistema vasco de FP así que "estamos cómodos en el nuevo marco ya que nos da cobertura legal a muchas cosas que ya estábamos haciendo pero que estaban fuera de la normativa básica. Y es que si quieres ser innovador tienes que arriesgar un poquitín".

Elgeta destaca la unificación bajo "un mismo tronco" de las distintas modalidades de formación profesional existentes: Formación Profesional Inicial (la antigua FP Básica), formación para el empleo, las especializaciones, los certificados de profesionalidad y los ciclos de Grado Medio y Grado Superior. "De hecho, el Ministerio de Educación ha cogido competencias de Empleo. En Euskadi por ahora no, veremos cómo van los desarrollos de la ley", comenta. Quizás la novedad más radical de la futura ley es que "toda la formación profesional tendrá carácter dual", según reza el anteproyecto. Todos los estudiantes de FP Inicial a Superior pasarán a tener formación práctica en empresa a partir del primer trimestre del ciclo.

DOS DUALES



El borrador de la ley establece dos regímenes duales, atendiendo a la duración, el porcentaje de currículo que asume la empresa y el estatus de la persona en formación. Por un lado, está la Formación Profesional Dual General y por otro, la Formación Profesional Dual Avanzada o en Alternancia. En el régimen Dual General, el alumno pasará en la empresa entre el 25% y el 35% de las horas, lo que garantiza varias semanas o meses de prácticas cada año. En este caso, el estudiante conserva su estatus de tal y no percibirá remuneración alguna. El régimen Dual Avanzado se corresponde con la formación profesional que se realiza alternando la formación teórica o práctica en el centro o en la empresa con la actividad laboral productiva y retribuida en el marco de un contrato de trabajo formativo. La duración de la estancia puede variar entre 35% y el 50% de la duración total de la formación.

El presidente de Hetel baja a pie de aula la propuesta del Ministerio de Educación. Elgeta explica que con la nueva ley desaparecen las FCT, la Formación en los Centros de Trabajo, es decir, las prácticas obligatorias que debe hacer el alumnado en segundo curso para lograr el título. A partir de la aprobación de la ley "todo será dual: General y Avanzado, que sería como la dual vasca. Todo es dual: Inicial, Medio y Superior", explica Elgeta. Las FCT se suelen desarrollar en segundo, de marzo a junio, 370 horas. "Esto es así desde hace tropecientos años y necesitaba una revisión. Esto desaparece y aparece la FP Dual General que propone que los estudiantes de primero a partir de abril vayan dos días de la semana a la empresa y tres días seguirán en el centro". En total tendrán 125 horas prácticas en primero. Y en segundo, añade, irán a la empresa desde marzo hasta junio siete horas a la semana: unas 370-380 horas de prácticas. En total, con la FP dual se prevén unas 500 horas de prácticas en los dos cursos. En el caso de la Dual General "no hay ninguna relación contractual entre el alumno y la empresa, ni el alumno recibe una remuneración a no ser que la empresa de forma voluntaria quiera", señala. En esta modalidad, la empresa juega un rol formativo mayor que antes "porque los chavales van allí a aprender lo que el centro y la propia empresa previamente han acordado para que el alumno consiga determinadas competencias del currículo. Por ley, la empresa designará un tutor que va a hacer de profesor en la empresa del alumno que tiene a su cargo".

Por su parte, la Dual Avanzada funciona como la General en primero, con alternancia centro-empresa desde el 1 de abril a junio. Cuando termine primero en junio, el estudiante tiene dos opciones: seguir en la General o ir a la Avanzada, lo que implicaría continuar su formación en la empresa desde junio con un contrato anual hasta febrero a jornada partida y desde febrero full time en la empresa hasta junio". Hasta aquí, similar a la FP Dual Vasca. Pero aquí comienzan las sombras de la ley. Esta dudas tienen que ver con la relación contractual con la empresa y con el sueldo del estudiante.

"La ley española no dice qué contrato será. Si fuera el contrato de formación y aprendizaje que usamos en Euskadi, las personas mayores de 25 años no podrían estudiar FP dual. En Euskadi a quienes tienen 25 o más años les damos la opción de una beca". Pero, según Elgeta, el texto actual de la ley española no contempla la opción beca, con lo que una persona de 26 años no podría hacer Dual Avanzada. "Sé que desde el Gobierno vasco ha habido propuestas al Ministerio de Educación para que dé una alternativa a mayores de 25 porque es relativamente habitual, y mucho más después de la crisis de 2008, que haya gente de esa edad interesada en cursar FP Dual". Otra opción, señala, "sería crear un tipo de contrato ad hoc". Hay que tener en cuenta que en Euskadi un 55% de los cerca de 2.600 estudiantes vascos de dual estudia con beca y un 45% con contrato.

CONTRATO Y BECA



"La ley como tal –afirma Elgeta– no obliga a que las empresas paguen a los estudiantes una cantidad mínima, al menos no está escrito. Pero yo estoy convencido que aquí vamos a mantener el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)", dice. En Euskadi, las empresas que acogen estudiantes de dual en versión contrato reciben 2.000 euros por Lanbide a modo de incentivo, pero las que funcionan con beca no reciben nada. No obstante, todos los estudiantes cobran como mínimo el Salario Mínimo Interprofesional por 14 pagas prorrateado al número de horas que se trabaje en la empresa. "Esto en el resto de las comunidades del Estado es ciencia ficción. ¿De qué me está usted hablando? Además, la futura ley tampoco lo prevé. Es más, diría que algunas empresas de otras comunidades no están acostumbradas a pagar 950 euros como aquí. No vale una beca de 200 euros, nosotros no precarizamos nada", asegura Elgeta.

El presidente de Hetel no oculta su preocupación sobre la capacidad del sistema para encontrar a tiempo las empresas necesarias para tutorizar a los miles de estudiantes que este año se han incorporado a primero de Grado Medio y Superior. Aun así, no pierde la esperanza. "Se trata de una experiencia piloto y como tal hay muchas dudas en el aire". Ahora mismo los centros de FP "estamos en zafarrancho, los tutores están llamando y tocando las puertas de las empresas para contarles la nueva dual. Aquí todos tenemos que arrimar el hombro y las empresas también". En el pilotaje no entra FP Inicial por lo que tendría que haber 40.000-41.000 empresas dispuestas a acoger un alumno el año que viene. Probablemente deban ser menos, pero aun así la cifra de empresas necesarias si se pretende llegar al 100% del alumnado de primero –más los de segundo– es muy alta. "Estamos convencidos de que surgirán problemas porque todos los cambios generan problemas, pero también oportunidades. Vamos a ver qué pegas surgen y cómo las solucionamos entre todos. Pero insisto, vamos a funcionar como si la ley ya estuviese aprobada".

"En Euskadi, con buen criterio, hemos lanzado un piloto muy amplio de la nueva FP en alternancia"