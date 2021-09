La lava del volcán de La Palma se ralentiza y avanza 14 hectáreas en 36 horas

La lava que sale del volcán de 'Cumbre Vieja', en El Paso (La Palma), ha cubierto desde que comenzó la erupción este domingo, 19 de septiembre, un total de 166 hectáreas y ha destruido ya 350 edificaciones, según el seguimiento por satélite del programa Copérnicus de la Unión Europea.



De este modo, la lava ya cubre 14 hectáreas más que hace 36 horas, mientras que las edificaciones arrasadas a su paso también han crecido en una treintena en relación al pasado martes, 21 de septiembre.



El director técnico del Pevolca, Miguel Angel Morcuende, señaló en su comparecencia de este miércoles que el volcán de Cumbre Vieja ha entrado en una zona de "mini estabilidad" que no se sabe cuánto va a durar y aunque es "bastante explosivo", las coladas de lava se han ralentizado y avanzan con mucha lentitud, a cuatro kilómetros por hora.



Asimismo, ha comentado que el volcán tiene nueve centros de emisión, cuatro de ellos activos y una única fisura, pese a que en un primer momento se pensaba que había dos.



El programa Copérnicus, coordinado a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), cuenta con dispositivos para la monitorización y seguimiento de las redes nacionales de alerta, situaciones potenciales de riesgo, incidentes y emergencias del ámbito de la protección civil.





Así amanece hoy La Palma en este time-lapse realizado por los compañeros de @INGVvulcani / This is how La Palma dawns today in this time-lapse made by the colleagues of @INGVvulcani pic.twitter.com/5nWJ7J069i